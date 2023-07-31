نصائح لالتقاط صور مميزة خلال الإجازات

تتسم الملايين من صور العطلات المتراكمة في هواتفنا بالملل الشديد، ومنها صور الشواطئ وصور الغروب أو الفندق من جميع الاتجاهات، ومن أجل التقاط صور لا تُنسى خلال قضاء عطلتك، نقدم إليك بعض النصائح.

ما أفضل أوقات التصوير؟

يقول مايكل مارتن، أحد أشهر المصورين في ألمانيا، الذي يجوب العالم منذ أكثر من 40 عاما، إن هناك أوقاتا مناسبة وأخرى غير مناسبة للتصوير، وأفضل الأوقات في ساعات الصباح والمساء عندما يوفر الضوء الخفيف والظلال أجواء خاصة.

ومن أجل التقاط صور جيدة، ينصح مارتن بأن يتم إعطاء التصوير أولوية ملائمة، ويقول “المصور الجيد يتحرك باستمرار، بحثا عن الأهداف والتقاط الصور سريعا عندما يجد الهدف المناسب”، وأفضل كاميرا هي ما تكون لديك في تلك اللحظة.

نصائح لاستخدام الكاميرا

وبالنسبة لمايكل رونكيل، المصور المحترف، الذي زار 193 دولة، تبدأ صور السفر الجيدة بأساسيات التصوير، وهذا يتضمن أحوال الطقس الجيدة، والوقت المناسب خلال اليوم بحيث تكون الإضاءة ملائمة. ولكن تركيب الصورة ليس الأمر المهم فقط بالنسبة لرونكيل، فهو ينصح أيضا باستخدام تقنيات الصور مثل تعديل العمق.

كما يفضل مارتن استخدام ما يطلق عليه النظرة السينمائية بفتحة مفتوحة، هذا يؤدي للتركيز على الأشخاص مع تلاشي الخلفية، ويمكن تحقيق نفس التأثير بالهاتف الذكي من خلال استخدام وضع البورترية “الصورة الشخصية”.

استخدام الموبايل للحصول على صورة مميزة

وبنصح مارتن بقراءة كتالوج الكاميرا قبل الذهاب لقضاء عطلة، وتجربة كاميرا هاتفك الذكي في الوضع اليدوي، على سبيل المثال، والاطلاع مجددا على أساسيات الصور مثل العلاقة بين الفتح وسرعة الغالق وحساسية المستشعر.

وبالطبع، فإن العدسات القابلة للتغيير سوف تحقق دائما أفضل النتائج، ولكن إذا رغبت في التقاط الصور بهاتفك، يوصى رونكيل أن تشتري على الأقل جهازا جيدا أو حتى من أفضل الأجهزة، لتحصل على أفضل الكاميرات بمعالجات سريعة، ومستشعرات أكبر نسبيا وعدسات فائقة الاتساع وعدسات التقريب البصري.

اللمسة الشخصية

وأشار رونكيل إلى أن البحث عن معلومات تخص الدولة المقرر الذهاب إليها لقضاء العطلات يعد أيضا جزءا من الاستعداد التصويري للرحلة، ويقول إن” العناصر مختلفة في كل دولة وكل منطقة”، ولكن لا تركز على المقاصد الاعتيادية الجاذبة للسائح.

وأوضح رونكيل أنه “بخلاف المقاصد السياحية الشهيرة، غالبا ما تكون هناك مناطق وأماكن جميلة ولكن لا يتم زيارتها” وهي تقدم عددا كبيرا من العناصر الرائعة.

ويبحث الكثير من المصورين الهواة تلقائيا عن العناصر المناسبة لصور البطاقات البريدية التي يتم الاحتفاظ بها أو إرسالها للآخرين؛ مثل المناظر الطبيعية، والشواطئ، والآثار الثقافية، ويقول مارتن” ما نفتقده عادة هو اللمسة الشخصية التي تجعلنا نلتقط صورة رائعة خلال العطلة”.

ويوضح مارتن أن الآخرين لا يرغبون في رؤية دليل سفر للهواة، ولكن يريدون رؤية مغامرة شخصية عندما تستعرض اللقطات التي قمت بالتقاطها خلال العطلة، بداية من الآيس كريم الذي أسقطته ابنتك ليتناثر على الطريق، إلى عطل السيارة المستأجرة لدى الوصول، هذه هي اللحظات التي تجعل الصور لا تٌنسى، وفقا لمارتن.

ويقول إن ” الكثير من المصورين الهواة غالبا ما يلتقطون اللقطة الطويلة، ولكن اللقطات المقربة للأطفال والسكان المحليين والطعام هي الأكثر إمتاعا”، وينصح مارتن بالاقتراب من الأشخاص أو الأغراض التي تقوم بتصويرها.

قم دائما بالتصوير مع مراعاة مشاعر الآخرين، ويقول مارتن “لا تقم بتصوير الآخرين فجأة، ولكن أسأل ما إذا كانوا يوافقون على أن يتم تصويرهم”. وهذا يتضمن “خلع النظارات الشمسية وبناء الثقة وبعد ذلك اطلب التقاط صورة”.

كما يعتقد رونكيل أن المعاملة المحترمة للآخرين، والثقافة، والطبيعة والحيوانات تعد جزءا مهما بالنسبة للتصوير.