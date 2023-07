قتلى وجرحى بإطلاق نار في فيلادلفيا (فيديو)

قتل 4 أشخاص وأصيب 4 بينهم طفلان بإطلاق نار مساء أمس الاثنين في مدينة فيلادلفيا، وتم القبض على الفاعل، حسبما أعلنت الشرطة.

وقالت رئيسة شرطة فيلادلفيا دانييل آوتلو للصحفيين إن القتلى رجال تتراوح أعمارهم بين 20 و59 عاما، مشيرة أيضا إلى أن الطفلين المصابين يبلغ عمر أحدهما عامين والآخر 13 عاما.

ولفتت آوتلو إلى أن الشرطة أوقفت مطلق النار وهو رجل عمره 40 عاما كان يرتدي سترة واقية من الرصاص ويحمل بندقية ومسدسا، وقد أُلقي القبض عليه قرب موقع إطلاق النار في حي كينغسيسينغ بجنوب غرب فيلادلفيا.

وأضافت “لا أعرف ما إذا كان يطلق النار من بندقيته أو مسدسه أثناء مطاردتنا له، لكنه كان يطلق النار بكثافة”.

وفي وقت سابق، تحدثت وسائل إعلامية محلية عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية أن الشرطة ضربت طوقا أمنيا على منطقة واسعة.

At least 8 people have been shot. Suspect in custody, with a handgun, rifle, extra magazines, and bulletproof vest. #Video of the mass shooter opening fire on civilians #Kingsessing neighborhood of #Philadelphia leaving 4 dead and 4 others injured. #shooting pic.twitter.com/Yp7nO3w2V8

— ViralVdoz (@viralvdoz) July 4, 2023