“جدي الطيب”.. موقف طريف بين أردوغان وطفلة تركية ينتهي بقُبلة وهدية (شاهد)

وثق مقطع فيديو موقفًا طريفًا جمع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وطفلة لم يتجاوز عمرها 3 سنوات كانت تحملها والدتها، وذلك خلال إحدى جولات الرئيس داخل البلاد.

وبمجرد أن فوجئت بالرئيس أمامها، نادت الطفلة التركية أردوغان بكل عفوية قائلة “جدي الطيب” وأخذت تصفق له مبتهجة، ليتوقف أمامها ويسلّم عليها وهي في حضن أمها.

وأهدى أردوغان الطفلة ورقة نقدية من فئة 200 ليرة تركية، ثم مد يده إليها فقبّلتها وسط تصفيق وضحكات الموجودين قبل أن تلتقط الكاميرات صورا تذكارية للرئيس مع الطفلة وأسرتها.