“جدي الطيب”.. موقف طريف بين أردوغان وطفلة تركية ينتهي بقُبلة وهدية (شاهد)
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5/7/2023
وثق مقطع فيديو موقفًا طريفًا جمع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وطفلة لم يتجاوز عمرها 3 سنوات كانت تحملها والدتها، وذلك خلال إحدى جولات الرئيس داخل البلاد.
وبمجرد أن فوجئت بالرئيس أمامها، نادت الطفلة التركية أردوغان بكل عفوية قائلة “جدي الطيب” وأخذت تصفق له مبتهجة، ليتوقف أمامها ويسلّم عليها وهي في حضن أمها.
وأهدى أردوغان الطفلة ورقة نقدية من فئة 200 ليرة تركية، ثم مد يده إليها فقبّلتها وسط تصفيق وضحكات الموجودين قبل أن تلتقط الكاميرات صورا تذكارية للرئيس مع الطفلة وأسرتها.
"جدي الطيب".. موقف طريف بين الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان وطفلة#تركيا #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/872ajYYpJj
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 4, 2023
المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل