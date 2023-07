ثريدز “قاتل تويتر”.. هل يحل تطبيق مارك زوكربيرغ الجديد بديلا لمنصة إيلون ماسك؟ (فيديو)

تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عن ما إذا كان تطبيق “ثريدز” (Threads) الجديد سيحل محل تويتر، بعد أن أطلقت شركة ميتا العملاقة المالكة لفيسبوك التطبيق رسميًّا أمس الأربعاء.

ويرتكز “ثريدز” على المنشورات النصية القصيرة وسيكون مرتبطًا بمنصة إنستغرام، إذ يمكن لمستخدميه الدخول مباشرة بتسجيل حساباتهم ومتابعة الحسابات نفسها التي يتابعونها عبر المنصة.

ويرى مراقبون أن الإطلاق السريع للتطبيق يأتي استغلالًا لاستياء مستخدمي تويتر من السقف المؤقت الذي وضعته المنصة لعدد التغريدات المسموح لكل مستخدم بقراءتها، وقد وصف متفاعلون عبر المنصات التطبيق الجديد بأنه “قاتِل تويتر”.

وغرد الإعلامي الأمريكي راين ياماموتو ساخرًا “هل هذا هو النزال الذي كنا ننتظره بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ داخل قفص؟”.

وكتب المدوّن داميان لافيزو “كنت أبحث منذ فترة عن سبب يدفعني إلى القفز من سفينة تويتر. ويبدو أن تطبيق ثريدز سيكون هو السبب”.

I’ve been looking for a reason to jump ship from Twitter and Threads looks like it. If you’d like to keep in touch, I follow everyone who follows me, generally: #ThreadsApp pic.twitter.com/NQCpwVQDxh — Damien (@DamienLavizzo) July 4, 2023

وقال الناشط جيسون ريد “لديّ دعوة لتنزيل تطبيق ثريدز. إلى اللقاء تويتر”.

وكتب المدون علي أبو العز “من المؤسف أن يكون إيلون ماسك هو السبب في أن يصبح تطبيق ثريدز هو الضربة القاضية لمنصة تويتر. تويتر مات”.

ويشكًل “ثريدز” منافسًا جديًّا لتويتر، لكن مخاوف قانونية أرجأت عملية إطلاقه في أوربا إلى وقت لاحق.

ويعد “ثريدز” أكبر تحدٍّ لتويتر وصاحبه إيلون ماسك الذي نجح حتى الآن في صدّ أي منافس محتمل من التطبيقات والمواقع المشابهة التي ظهرت مثل “بلو سكاي” و”ماستودون”.

وأصبح “ثريدز” متوافرًا في متجري آبل وبلاي ستور مع حسابات ناشطة عليه لمشاهير مثل شاكيرا وجاك بلاك إضافة إلى وسائل إعلام ومنصات مثل هوليوود ريبورتر وفايس وأيضًا نتفلكس.

وكتب مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لميتا في أول منشور له على التطبيق الجديد “لنبدأ الآن. أهلًا بكم في ثريدز”.

ويعتمد التطبيق في انطلاقه على قاعدة المستخدمين الخاصة بإنستغرام التي تتخطى ملياري حساب، وهو ما يجنبه تحدّي البدء من الصفر.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مقرب، أن مخاوف تنظيمية ترجئ إطلاق التطبيق في دول الاتحاد الأوربي، حيث تخضع ميتا لقانون الأسواق الرقمية الجديد الذي يفرض قواعد مشددة على شركات الإنترنت الكبرى.

وأشارت إلى أن إحدى هذه القواعد تقيّد نقل البيانات الشخصية بين المنتجات المختلفة، كما سيكون عليه الحال بين إنستغرام وثريدز، وسبق أن ضُبط زوكربيرغ من قبل الهيئات الناظمة الأوربية وهو يقوم بذلك عندما اشترى واتساب.

وقالت إنه من الواضح أن زوكربيرغ يستغل تخبط تويتر في ظل إدارة مالكه الجديد لإطلاق هذا المنتج المنافس الذي تأمل ميتا أن يصبح قناة التواصل المفضلة لدى المشاهير والشركات والسياسيين.