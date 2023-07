بسبب “أسرار تجارية”.. تويتر تهدد بمقاضاة ميتا جراء إطلاقها “ثريدز”

هددت منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” باتخاذ إجراء قانوني ضد تطبيق “ثريدز” الذي أطلقته شركة “ميتا بلاتفورمز”، المالكة لفيسبوك واجتذب أكثر من 30 مليون مشترك في أول 18 ساعة من إطلاقه.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، إن محامي تويتر أليكس سبيرو، بعث رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ يبلغه فيها بهذه الخطوة.

وقال سبيرو في رسالته، إن “تويتر يعتزم تطبيق حقوق الملكية الفكرية الخاصة به بصرامة، ويطالب شركة ميتا باتخاذ خطوات فورية للتوقف عن استخدام أي أسرار تجارية خاصة بتويتر أو غيرها من المعلومات السرية للغاية”.

واتهم سبيرو “ميتا” في رسالته بالاستعانة بموظفين سابقين في تويتر “مطلعين على أسرار تجارية لتويتر أو لا يزال بإمكانهم الوصول إليها وغيرها من المعلومات السرية للغاية”.

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) July 6, 2023