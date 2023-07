قطة هاربة تؤخر انطلاق قطار فائق السرعة في باريس.. ما القصة؟

تسببت قطة هاربة من صاحبتها في باريس في تأخير قطار “تي جي في” الفائق السرعة من محطة جار دي ليون إلى نيس يوم الخميس، حسبما أفادت صحيفة لو باريزيان الفرنسية.

وجاء الحادث في اللحظة المناسبة للقطة، حيث فرضت محكمة فرنسية قبل أيام فقط غرامة كبيرة على الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، بعد إخفاق أحد قطاراتها في التوقف عندما ركضت قطة عبر القضبان.

وجاء ذلك بعد “مقتل” القط نكو، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد أن هرب من قطار مغادر، وفقًا لمالكة القط البالغ من العمر 15 عامًا.

ورفضت سلطات السكك الحديدية وقتها إيقاف القطار وسمحت له بالمغادرة رغم تحذير الفتاة ووالدتها من أن القط لا يزال تحت القطار.

ويوم الثلاثاء الماضي، أمرت المحكمة الشركة الوطنية للسكك الحديدية، التي أدينت بالإهمال، بدفع تعويض قدره ألف يورو (1090 دولارًا) لكل من مالكي القطين.

وفي هذه المرة، قطعت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الكهرباء عن المحطة مدة ساعة من أجل إخراج القطة من تحت عجلات قطار “تي جي في” الفائق السرعة، حسبما ذكرت الصحيفة، الجمعة.

Un nouveau chat sous un TGV à Gare de Lyon ce matin 😑

On écrase le chat : pas bien.

On retient le train et on impacte 1800 clients avec des retards allant jusqu’à 1h20 : pas bien.

Dans tous les cas on perd ☹️ https://t.co/qbon4YcpyY

— Adrien ✌️ (@AdrienThrd) July 6, 2023