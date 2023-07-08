قالت الروبوتات التي عُرضت في منتدى للذكاء الاصطناعي، أمس الجمعة، إنها تتوقع زيادة عددها والمساعدة على حل المشكلات العالمية، لكنها لن تسرق وظائف البشر أو تتمرد عليهم.

وفي المؤتمر الصحفي الأول في العالم للروبوتات، جاءت ردود متباينة حول ما إذا كان ينبغي أن تخضع لقوانين أكثر صرامة.

سألوا الروبوتات .. هل ستدمرون الجنس البشري؟ شاهد كيف تم الرد 🤖😳 📍مؤتمر صحفي للاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة في قمة "الذكاء الاصطناعي من أجل الخير" pic.twitter.com/fSnySIJM15 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 7, 2023

وتجمعت الروبوتات التسعة الشبيهة بالبشر في مؤتمر “الذكاء الاصطناعي من أجل الخير” في جنيف، الذي يسعى منظموه إلى إثبات أهمية الذكاء الاصطناعي والروبوتات التي تستخدمه للمساعدة على مواجهة أكبر التحديات في العالم مثل المرض والجوع.

وقالت جريس، وهي روبوت طبي يرتدي زي الممرضة الأزرق “سأعمل جنبًا إلى جنب مع البشر لتقديم المساعدة والدعم، ولن أحل محل أي وظائف موجودة”.

وقال روبوت يدعى أميكا له تعبيرات وجه جذابة “يمكن استخدام الروبوتات مثلي للمساعدة على تحسين حياتنا وجعل العالم مكانًا أفضل. أعتقد أنها مسألة وقت فقط قبل أن نرى آلاف الروبوتات مثلي تصنع فارقًا”.

وردًّا على سؤال من أحد الصحفيين عما إذا كانت تنوي التمرد على صانعها الجالس بجوارها ويل جاكسون قالت أميكا “لست متأكدة من سبب اعتقادك ذلك”. وأضافت “صانعي يعاملني بلطف، وأنا سعيدة للغاية بوضعي الحالي”.

وتم تزويد العديد من الروبوتات في الآونة الأخيرة بأحدث إصدارات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفاجأت مخترعيها بتطور إجاباتها عن الأسئلة.

وأيّدت أيدا، وهي روبوت فنان يستطيع رسم صور شخصية، كلمات المبتكر يوفال نوح هراري الذي دعا إلى مزيد من التنظيمات خلال المنتدى الذي شهد مناقشة قواعد الذكاء الاصطناعي الجديدة.

وقالت “العديد من الأصوات البارزة في عالم الذكاء الاصطناعي يقترح تنظيم بعض أشكال الذكاء الاصطناعي وأنا أوافق على ذلك”.

لكن الروبوت ديزدمونا المغنية ذات الشعر الأرجواني نجمة موسيقى الروك في فرقة (جام جلاكسي) كانت أكثر تحدّيًا.

فقد قالت وهي تضحك بعصبية “أنا لا أؤمن بالقيود، بل بالفرص فقط”، مضيفة “دعونا نستكشف إمكانيات الكون ونجعل هذا العالم ملعبنا”.

كما قالت الروبوت صوفيا إنها تعتقد أن الروبوتات يمكن أن تصنع قادة أفضل من البشر، لكنها عدلت تصريحاتها في وقت لاحق بعد خلاف مع مبتكرها قائلة إنه من الممكن العمل سويا “لخلق تآزر فعّال”.