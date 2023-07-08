“واحدة بواحدة”.. تويتر يرد على ثريدز بإتاحة خدمة مكالمات الفيديو والصوت (شاهد)

في أعقاب الانتشار الواسع النطاق لمنصة “ثريدز” التي تم إطلاقها مؤخرًا، أشارت كبيرة المصممين في موقع تويتر أندريا كونواي، إلى بدء اختبار خدمة جديدة تتيح لمستخدمي الموقع إجراء المكالمات الصوتية والمرئية عبر الرسائل المباشرة، ستوفر مزايا جديدة للمغردين تسهّل بقاءهم على اتصال مع متابعيهم.

وعبر إطلاق هذه الخدمة، يواجه تويتر تحديات كبيرة من بينها تغيير السلوكيات التقليدية لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إنه من الصعب أن يتحول العديد إلى تويتر لإجراء المكالمات الصوتية والمرئية عوضًا عن استخدام التطبيقات السائدة الأخرى مثل واتساب وإنستغرام وتليغرام وغيرها.

وستتيح الواجهة الجديدة، التي لا تزال قيد التطوير، سهولة إجراء مكالمات الصوت والفيديو، وذلك عبر النقر على أيقونة الاتصال في صفحة الرسائل المباشرة الخاصة بالمستخدم.

وتفاعل رواد تويتر مع مؤشرات الإعلان عن الخدمة الجديدة، وقال المدون محمد الرشيدي “التنافس بين التطبيقات راح يكون شيئا مفيدا جدا للمستخدمين”.

«تويتر تسرّع بميزة مكالمات الفيديو و الصوت» بعد الأحداث الأخيرة و ظهور منافس قوي «#ثريدز» قررت شركة تويتر الإسراع بطرح ميزة الاتصال المرئي و المسموع واللي بيكون بهذا الشكل المرضح بالصورة قريباً. تعليقي: التنافس بين التطبيقات راح يكون شيئ مفيد جداً للمستخدمين. pic.twitter.com/55x8RXHcMW — محمد الرشيدي (@MohammadTips) July 7, 2023

وغرّد فيصل “هددوا برفع قضية على ثريدز لأنه سوا تطبيق شبيه لهم، الحين بيخلون المحادثات الخاصة شبيهة بإنستغرام فيها محادثة صوت/ فيديو لذلك لا يهددون ويقبلون بالأمر الواقع”.

هددوا برفع قضية على ثريدز لانه سوا تطبيق شبيه لهم الحين بيخلون المحادثات الخاصة شبيهة بإنستغرام فيها محادثة صوت/فيديو لذلك لايهددون ويقبلون بالأمر الواقع 👍 — 𝐹𝐴𝐼𝑆𝐴𝐿 (@v9olz) July 7, 2023

وغرد آخر “ما أدري لوين يوصل إيلون ماسك. حلو إن كل برنامج ينفرد بمميزاته لحاله مو استنساخ من بعض!”.

خاااايسه مادري لوين يوصل ايلون ماسك حلو ان كل برنامج ينفرد بمميزاته لحاله مو استنساخ من بعض !!! — بيضة (@_egg6) July 7, 2023

وتتماشى هذه الميزة الجديدة لتويتر مع التحديثات التي أدخلها إيلون ماسك، مالك الموقع، مؤخرًا على الموقع.

لكن في الوقت نفسه، يختبر تويتر أيضًا وضع قيود جديدة على من يمكنه إرسال الرسائل المباشرة، مما قد يحصر استخدام هذه الخدمة في فئة محدودة من مشتركي خدمة “تويتر بلو” Twitter Blue الذين يدفعون اشتراكات للتمتع بتلك الخدمة.