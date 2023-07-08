6 قتلى بتحطم طائرة خاصة صغيرة في كاليفورنيا (فيديو)

تحطمت طائرة خاصة صغيرة في وقت مبكر السبت بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وعُثر على جثث ركابها الستة، وفق ما أعلنت السلطات.

وتحطمت الطائرة من طراز (سيسنا سي 550) قرب مطار موريتا في جنوب شرق لوس أنجلوس، حسب ما أفادت هيئة الطيران المدني الأمريكية التي تشارك في التحقيق بملابسات الحادث.

واكتشفت الشرطة المرسلة إلى مكان الحادث “طائرة مشتعلة بالكامل في أحد الحقول”، وتمكنت من تحديد مكان الركاب الستة الذين أعلنت وفاتهم على الفور من دون ذكر تفاصيل عن هويتهم، وفق بيان لمكتب شريف مقاطعة ريفرسايد حيث تقع موريتا.

وقالت هيئة الطيران المدني إن الطائرة أقلعت من مطار لاس فيغاس الدولي. وأعلنت خدمات الإطفاء أن تحطم الطائرة تسبب في نشوب حريق تم احتواؤه بسرعة.

كما انتشر ضباب كثيف في المنطقة، حسب وسائل إعلام محلية.

ويقوم كل من مجلس سلامة النقل الوطني وإدارة الطيران الفيدرالية “FAA” بالتحقيق في الحادث، وفق الوكالة الأمريكية.