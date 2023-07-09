داعية إسلامي يحلل ظاهرة حرق المصحف في الغرب (فيديو)

يرى الداعية الإسلامي حسام السامرائي، أن انتشار الدين الإسلامي في أوربا والغرب هو سبب زيادة حوادث حرق المصحف الشريف.

وقال السامرائي خلال لقائه في برنامج “أيام الله” على الجزيرة مباشر، إن تصاعد حوادث السخرية من نبي الإسلام وحرق المصحف “يعبّر عن خطر قادم يخشون منه”.

وذكر السامرائي الحديث النبوي الشريف (ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك بيت مَدَر ولا وَبَر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذُل ذليل)، وقال إنها كانت بشرى رسول الله ووصاياه.

لماذا يسمحون في الغرب بحرق المصحف؟ تحليل الداعية الإسلامي الدكتور/ حسام السامرائي#أيام_الله pic.twitter.com/LneNv89aez — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 9, 2023

وأشار الداعية الإسلامي إلى الإحصائيات التي تقول إن أعداد المسلمين ترتفع في أوربا بشكل كبير، وقال “غالبية الإحصائيات تقول إنه بحلول عام 2050 سيدخل الإسلام كل القارة الأوربية العجوز، ويصبح عدد المسلمين في كافة أنحاء العالم يساوي عدد المسيحيين، بل ويتفوق عليهم”.

وأضاف “لذلك أرى أن كل هذه التصرفات الجنونية التي يقوم بها هؤلاء السفهاء، تنم عن مشاعر متولدة من خسران لمعركة قادمة”.

وقبل نحو أسبوعين، مزّق السويدي من أصل عراقي سلوان موميكا (37 عامًا) نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعدما منحته الشرطة تصريحًا بتنظيم الاحتجاج بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.

وهذه ليست الواقعة الأولى في السويد حيث يعيش أكثر من 600 ألف مسلم، ففي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أحرق الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان نسخة من المصحف قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية من الشرطة.