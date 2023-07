وصف زوكربيرغ بـ”فتى السحلية”.. ماسك يثير جدلا بتفاعله مع تغريدة حساب ساخر يحمل اسمه (فيديو)

يتواصل الجدل بشأن تطبيق “ثريدز” الجديد الذي أطلقته شركة “ميتا”، وبعد تهديد تويتر بمقاضاة الشركة واتهامها بسرقة أسرار تجارية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، تَركز جزء من النقاش على التنافس الشخصي بين رجلي الأعمال مارك زوكربيرغ مؤسس ميتا، ومالك تويتر الملياردير إيلون ماسك.

وزاد هذا النقاش تفاعلًا بعد نشر حساب ساخر يدعي أنه إيلون ماسك، تغريدة لقيت إعادة تداول واسعة، جاء فيها “لقد أنفقت 44 مليار دولار على هذا التطبيق، والآن قرر فتى السحلية الضغط على زر النسخ واللصق”.

وتابع الحساب الساخر في التغريدة “لقد أصبح الأمر شخصيًّا الآن، أراك في القفص”، وذلك في إشارة إلى اتفاق سابق بين زوكربيرغ وماسك على خوض مباراة مصارعة داخل قفص.

I spent $44 billion for this app and now Lizard boy just decided to hit copy and paste.

It’s personal now.

See you in the cage, Zuck.

— Elon Musk (Parody) (@ElonMuskAOC) July 7, 2023