الجزيرة مباشر تعيش أجواء الدولة العثمانية في أستوديوهات مسلسلي قيامة أرطغرل والمؤسس عثمان (فيديو)

سيوف وخيول وملابس مميزة وحقبة أسست لمستقبل باهر، هكذا كانت الحياة في تركيا إبان قيام الدولة العثمانية، كما صوَّرها مسلسل قيامة أرطغرل الشهير، ومسلسل المؤسس عثمان والملحمة.

المشاهد والأماكن التي ظهرت في المسلسلين، لا تزال كما هي حتى الآن، بل وبالإمكان زيارتها في أي وقت لتعيش التجربة بنفسك.

وقررت شركة “بوزداغ” التركية، المنتجة للعملين، فتح أستوديوهاتها الواقعة في منطقة “بيكوز” بالقسم الآسيوي من مدينة إسطنبول، أمام السياح والزوار لكي يتمكنوا من مشاهدة أحداث أماكن ومواقع المسلسلات التاريخية على أرض الواقع، ويستمتعوا بالأجواء العثمانية.

وتحاكي الأستوديوهات الحياة خلال فترة حكم الدولة العثمانية، خيام بدائية وصناع للسيوف والأسلحة وحلبات للمبارزة، وقامت مراسلة الجزيرة مباشر في تركيا (رقية تشيلك) بجولة من داخل موقع التصوير، وارتدت أزياء عثمانية لتنقل الأجواء بشكل مميز.

وقال أحد العاملين هناك، الذي يُمثل دور المحارب المختص بصناعة السيوف للجيش “هذه السيوف صنعها أجدادنا، لتكون في رقاب الكفار وصدورهم، ونحن هنا لنعيد إحياءها من جديد، نفعل هذا بإيمان من الداخل”.

وأضاف “نشرح التاريخ العثماني عن طريق قيامة أرطغرل والمؤسس عثمان اللذين بلغ عدد مشاهديهما أكثر من مليارين ونصف المليار شخص”، معربًا عن أسفه لعدم معرفة الناس للتاريخ إلا من خلال التلفاز.

وأضاف محارب آخر “نضرب على الحديد بالحب، ونجهز لمحاربينا السيوف، وننتظر الزوار من الصباح، ونريد أن يعيش كل الناس متعة هذا المكان، وندعوهم إلى زيارتنا”.

من جهته، أعرب أحد الزوار الأتراك -يدعى هاشم تشونجار- عن سعادته لزيارة موقع تصوير المسلسلات، وقال “جئت لكي أرى تاريخ العثمانيين القدماء، والأصل لكي نرى ما يحدث بداخل المسلسلات، فقد تابعت قيامة أرطغرل وصولًا إلى المؤسس عثمان، وأنا سعيد جدًّا هنا لأننا رأينا على أرض الواقع”.

وتُعَد أستوديوهات “بوزداغ” الأكبر في أوربا، والثالثة على مستوى العالم، ويستطيع الزوار فيها ممارسة العديد من الأنشطة، كمشاهدة العروض القتالية المتنوعة وركوب الخيل.

وفي هذا الإطار، قال المنتج محمد بوزداغ “على مدار 10 سنوات بدءًا من قيامة أرطغرل، كان تحويل هذا المكان إلى بلاتوه -مفتوح للزوار- واحدًا من أكبر أحلامي، لنلتقي فيه مع المشاهدين، ولقد تلقينا هذا الطلب من الجمهور”.

وأوضح أنه كان من المقرر فتح المكان للزوار قبل عامين، لكن بسبب جائحة كورونا تأجل الافتتاح، مؤكدًا أنه منذ الافتتاح يأتي العديد من الزوار لمشاهدة الموقع.

وأشار بوزداغ إلى أن الأيام القادمة ستشهد تصوير مسلسل تاريخي جديد، يحكي قصة المحارب عثمان بن المحارب أورهان.