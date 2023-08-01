تنسيق الكليات 2023 في مصر.. دليل إرشادي وفيديو توضيحي لمساعدة طلاب الثانوية العامة (شاهد)

يترقب طلاب الثانوية العامة في مصر بعد إعلان نتيجتهم أمس لهذا العام رسميا، انطلاق تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات والكليات وإعلان الحد الأدنى للمرحلة، والتي من المتوقع أن تبدأ خلال يومين.

ويعد تنسيق الجامعات ومن قبلها نتيجة الثانوية العامة، الأكثر بحثًا علي منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث الشهير غوغل، مع اقتراب إعلانهما كل عام. وتسود حالة من التوتر بين الطلاب والقلق لدى أولياء الأمور إذ يتعلق الأمر بالمستقبل التعليمي في تلك المرحلة.

ونشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دليلًا إرشاديًا حول تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة في شكل “18 سؤالًا وجوابًا”.

كما بثت الوزارة، عبر منصاتها الرسمية فيديو توضيحيًا لتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المختلفة، والاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حين تنطلق أعمال التنسيق رسميًا.

وأوضحت أن التنسيق سيتم بشكل إلكتروني من خلال عدة مراحل سيعلن عنها مكتب التنسيق تباعًا في بيانات رسمية، وذلك لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية.

اختبارات القدرات

وأفاد المجلس الأعلى للجامعات بتحديث دليل الطالب لاختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها.

ويتضمن الدليل إجراءات وقواعد وطبيعة ومدة تلك الاختبارات، كما قام المجلس بإعداد فيديو توضيحي لاختبارات القدرات.

وسّجل حتى اليوم الثلاثاء 140 ألف طالب في اختبارات القدرات على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023-2024، وأشارت الوزارة إلى أن الموقع متاح لاستقبال تسجيل الطلاب على مدار اليوم حتى الخميس المقبل 3 أغسطس/ آب.

ونشرت قائمة بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها.

ونشرت الوزارة في بيان سابق، قوائم مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة مصر، وذلك لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة.

وأكدت على أهمية دور الإعلام في نشر تلك القوائم، حتى لا يقع الطلاب وأولياء الأمور فريسة للكيانات الوهمية التي تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وتمنح شهادات وهمية غير مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

وتبدأ إجراءات تنسيق المرحلة الأولى للطلاب، عقب استلام النتيجة وتسلم الطالب الشهادة الخاصة من المدرسة والمدون بها الرقم السري الذي يسمح للطالب الدخول على بوابة التنسيق وتسجيل رغباته.

ويختلف التنسيق من عام إلى آخر، ويتم تحديد نسب القطاعات المختلفة بالجامعات بعدد الطلاب المقبولين لكل قطاع حسب رغبات الطلاب المدونة على موقع التنسيق، بحسب تصريحات مسؤولين رسميين للصحافة المحلية.

وكانت الوزراة أعلنت خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، إلى الفرق في نسب النجاح التي انخفضت عن العام الماضي، مما يشير إلى أن انخفاض بسيط متوقع في التنسيق أيضًا.