“ماتت من الجوع”.. نظام غذائي غريب يتسبب في وفاة مؤثرة نباتية شهيرة (صور)

أفادت صحيفة نيويورك بوست بأن المؤثرة النباتية زانا سامسونوفا “ماتت من الجوع” بعد أن اعتمدت حصريًّا على نظام غذائي من الفاكهة الغريبة في ماليزيا.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن أقارب وأصدقاء للمؤثرة الروسية (39 عامًا) قولهم إن سامسونوفا كانت تخضع لإعادة التأهيل في عيادة محلية لكن الأطباء لم يتمكنوا من مساعدتها.

وأرجعت والدة سامسونوفا وفاة ابنتها في 21 يوليو/تموز إلى “عدوى شبيهة بالكوليرا”، لكن لم يتم الإعلان رسميًّا عن سبب وفاتها حتى الآن.

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وادعت زانا سامسونوفا أنها اتّبعت “نظامًا غذائيًّا نباتيًّا خامًا تمامًا” على مدار السنوات الأربع الماضية، حيث كانت تتناول فقط الفواكه وبراعم بذور عباد الشمس وعصائر الفاكهة.

ويعتقد أصدقاؤها أن “خياراتها الغذائية الصحية هي السبب في وفاتها”.

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ونقلت الصحيفة عن إحدى صديقاتها قولها “قبل بضعة أشهر، في سريلانكا، بدت بالفعل منهكة وساقها متورمة”. وأضافت “لقد أرسلوها إلى بلادها للحصول على العلاج. ومع ذلك، هربت مرة أخرى. عندما رأيتها في بوكيت (تايلند)، شعرت بالرعب”.

وأضافت صديقتها “كنت أسكن في طابق فوقها، وكل يوم كنت أخشى أن أجدها جثة هامدة في الصباح. حاولت إقناعها بأن تذهب للعلاج، لكن لم أنجح”.

وقال صديق مقرَّب منها إنه على مدار السنوات السبع الماضية، لم تأكل المؤثرة سوى فاكهة الكاكايا الحلوة العملاقة والدوريان.