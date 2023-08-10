بعد مفاوضات لساعتين.. ضابط عراقي ينجح في إقناع شاب بعدم الانتحار (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق تسجيلًا مصورًا يظهر نجاح ضابط شرطة بمنع مواطن من الانتحار بعدما حاول إلقاء نفسه من أعلى جسر للمشاة، وسط إشادة بشجاعة رجل الأمن وحكمته.

وانتشر فيديو عبر المنصات يظهر تمكن ضابط في محافظة المثنى من منع مواطن كان يسعى لإلقاء نفسه من أعلى جسر مشاة بارتفاع يبلغ 5 أمتار، بعد مفاوضات استمرت لساعتين بحسب وسائل إعلام محلية.

ونشرت قيادة شرطة المثنى عبر حسابها في فيسبوك، الثلاثاء، صورًا لمحاولة المواطن إلقاء نفسه، مؤكدة أن قسم مكافحة إجرام المثنى تمكن من إنقاذ الشاب بعد حوار مقنع بينه وبين أفراد الوحدة، مؤكدة أنها بصدد إكمال الإجراءات القانونية.

وأشاد رواد مواقع التواصل بشجاعة الضابط وقدرته على إقناع شخص وصل إلى مرحلة اليأس من العزوف عن فعلته، وسط مطالبات لوزير الداخلية بتكريمه.