شاهد: روسيا تطلق أول مركبة فضائية إلى القمر منذ 1976.. ما مهمتها؟

أطلقت روسيا، اليوم الجمعة، مركبة فضائية إلى القمر لأول مرة منذ عام 1976 بهدف البحث عن مصدر للمياه في مهمة تهدف إلى إعطاء زخم جديد لقطاعها الفضائي المتعثر منذ سنوات.

وإطلاق المسبار (لونا-25) هو أول مهمة فضائية لموسكو منذ 1976 حين كان الاتحاد السوفيتي رائدًا في استكشاف الفضاء، لكن هذه الريادة تلاشت بسبب مشكلات في التمويل.

وأقلع الصاروخ “سويوز” الذي يحمل المسبار (لونا-25) من قاعدة “فوستوشني كوزمودروم”، بحسب اللقطات الحية التي بثتها وكالة الفضاء الروسية “روسكوزموس”.

ومن المقرر أن تصل المركبة الفضائية إلى مدار القمر في غضون 5 أيام، وذكرت “روسكوزموس” أن المركبة ستبقى في هذا المدار بين 3 و7 أيام لاختيار المكان المناسب قبل الهبوط في منطقة القطب الجنوبي للقمر.

وأوضحت “روسكوزموس” في بيان أن وضع المسبار في مدار القمر بارتفاع 100 كليو متر مرتقب في 16 أغسطس/آب المقبل، ومن المتوقع هبوطه السلس في 21 من الشهر نفسه شمال “فوهة بوغسلافسكي” على القطب الجنوبي للقمر.

وقال ألكسندر بلوخين أحد كبار المسؤولين في روسكوزموس “لأول مرة في التاريخ، سيتم الهبوط في القطب الجنوبي للقمر. حتى الآن، هبطت كل المهمات السابقة في المنطقة الاستوائية”.

وأشارت وكالة الفضاء الروسية إلى أن المركبة التي ستبقى على سطح القمر مدة عام، ستكون مهمتها “أخذ عينات وتحليل التربة”، وكذلك “إجراء أبحاث علمية طويلة المدى”.

ووفقًا لخبير الفضاء الروسي فيتالي إيغوروف فإن هذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي وضع مركبة على جرم سماوي.





وفي وقت سابق، وعد الرئيس فلاديمير بوتين بمواصلة برنامج الفضاء الروسي على الرغم من العقوبات الغربية، مستذكرًا أن الاتحاد السوفيتي أرسل أول رجل إلى الفضاء في عام 1961، وسط تصاعد التوتر بين الشرق والغرب.

ومع ذلك، فإن مهمة لونا-15 “محفوفة بالمخاطر”، باعتراف رئيس “روسكوزموس” يوري بوريسوف الذي قال لبوتين خلال اجتماع، في يونيو/حزيران الماضي، إن “احتمال نجاح مثل هذه المهمات يُقدر بنحو 70%”.

ويعد قطاع الفضاء مصدر فخر كبير لروسيا، فالسوفيت أطلقوا أول قمر اصطناعي هو سبوتنيك، وأرسلوا أول حيوان هي الكلبة لايكا إلى مدار الأرض، ثم أول رجل هو يوري غاغارين، وأول امرأة هي فالنتينا تيريشكوفا، ولكن الولايات المتحدة تفوقت على الاتحاد السوفيتي بإرسالها أول رجل هبط على سطح القمر هو نيل أرمسترونغ في يوليو/تموز 1969.