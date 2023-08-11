عمره نحو 150 عامًا… مصري يمتلك مصحفًا بحجم عقلة الأصبع (فيديو)

يمتلك مواطن مصري مصحفًا أثريًا لا يتجاوز طوله حجم عقلة الإصبع.

وقال المصري، الذي تم تعريفه بـ”عم عبده”، إنه تمت طباعة المصحف في رمضان عام 1301 هجريًا، أي أن عمر المصحف يبلغ نحو 150 عامًا.

ويضيف “عم عبده” أنه يستخدم عدسة مكبرة ليتمكن من قراءة المصحف.

وذكر أنه ورث المصحف من والده الذي ورثه بدوره عن والده.

وأوضح “عم عبده” أنه يتم حفظ المصحف داخل علبة معدنية صغيرة للغاية، مشيرًا إلى أنه يقوم بوضع ورقة حول المصحف لحمايته داخل العلبة.