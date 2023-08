هاواي.. عشرات القتلى ومئات المفقودين جراء حرائق مروعة ومشاهد جوية توثق الدمار (فيديو)

بلغت حصيلة ضحايا حريق الغابات المروع الذي دمر “بلدة تاريخية سياحية” في هاواي 55 قتيلًا على الأقل، وسط مخاوف بشأن احتمال زيادة عدد القتلى، مع استمرار عملية البحث عن مفقودين، ما يجعل الكارثة التي تضرب الجزر الأكثر فتكًا منذ أن أصبحت ولاية أمريكية.

وقال قائد الشرطة في مقاطعة “ماوي” بالولاية إن 1000 شخص ما زالوا في عداد المفقودين، حيث لاذ السكان بالفرار من مناطق لم يعد فيها كهرباء ولا خدمات هواتف أو إنترنت، كما تم إجلاء آلاف السكان والسياح من المناطق المنكوبة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن غوش غرين حاكم هاواي -بعد قيامه بجولة تفقدية وسط البلدة المدمرة- قوله إنها “أكبر كارثة طبيعية تتعرض لها الولاية على الإطلاق”.

وحتى الجمعة، لم يتم احتواء أي من الحرائق بالكامل، كما ستستغرق إعادة البناء سنوات ومليارات الدولارات، وفق السلطات المحلية.

وأفاد خفر السواحل بأنهم أنقذوا عشرات الأشخاص من الغرق بعدما أجبرتهم الحرائق المستعرة على إلقاء أنفسهم في المحيط هربًا من ألسنة اللهب.

What we saw today was likely the largest natural disaster in Hawai‘i state history. pic.twitter.com/63Wh77QEhY — Governor Josh Green (@GovJoshGreenMD) August 11, 2023

كما دمّرت الرياح العديد من أعمدة الكهرباء، وانقطعت الاتصالات في جزء من جزيرة ماوي، وخروج خط الطوارئ 911 عن الخدمة في مناطق معينة في الجزيرة.

ووثقت صور أقمار صناعية نشرتها شركة “مكسار” الدمار الكبير الذي خلفته الحرائق في مساحات كبيرة من الجزيرة، حيث تضررت الكثير من المنشآت المهمة والمباني التجارية.

Deadly wildfires have engulfed the town of #Lahaina on the Hawaiian island of #Maui where the governor has issued an emergency proclamation. Seen here is the Lahaina Square Shopping Center area. Before image: June 25, 2023, after image: August 9, 2023. pic.twitter.com/NVrso87rMb — Maxar Technologies (@Maxar) August 10, 2023

وأظهرت الصور التي التقطت من الجو أن النيران أتت على أكثر من 270 مبنى في بلدة لاهيانا الساحلية التاريخية، وحولتها إلى حطام ورماد.

وأظهرت مقاطع التقطت من طائرات فوق الجزيرة وتم بثها عبر منصات التواصل، النطاق الواسع للحرائق، والدخان الكثيف الذي نتج عنها.

ورغم أن أسباب نشوب الحرائق في ماوي ليست واضحة حتى الآن، إلا أن النيران استمدت قوتها من الظروف المناخية الجافة التي تسببت في حرائق مماثلة في دول أخرى مثل كندا واليونان.

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الولاية منطقة كارثة كبرى، فيما طلب البيت الأبيض 12 مليار دولار لتغطية عمليات الإنقاذ وإعادة الإعمار.

Banyan Tree in Lahaina smoldering at the base, but still standing. Just about the only thing left, other than the Lighthouse. pic.twitter.com/t0lGeOwY2H — Brian Schatz (@brianschatz) August 10, 2023