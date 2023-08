زوكربيرغ ينفي موافقته على موعد للمنازلة مع ماسك ويحدد شروطًا للقاء

أعلن مارك زوكربيرغ رئيس شبكة ميتا العملاقة، أنه لم يوافق بعد على الموعد الذي حدده رئيس منصة تويتر إيلون ماسك للمنافسة في مبارزة قتالية.

وكتب زوكربيرغ، أمس الجمعة، عبر منصته الجديدة “ثريدز” التي أطلقها الشهر الماضي لتكون منافسًا مباشرًا لـ”إكس”، “أعشق هذه الرياضة وأنا مستعد للمنازلة منذ أن تحداني إيلون”.

لكن زوكربيرغ قال “إننا لم نتفق بعد على ما يقوله”، لافتًا إلى رغبته في التعاون “مع منظمات احترافية مثل “يو أف سي” -رابطة فنون القتال المختلطة- للإشراف على “النزال”، مؤكدًا أنه في حال الاتفاق على تاريخ محدد فسوف يعلنه بنفسه، “وإلى ذلك الحين لا تفترضوا أن أيّ موعد يعلنه -ماسك- تم الاتفاق عليه”.

وتطرق رئيسا مجموعتي “إكس” (تويتر سابقا) و”ميتا” العملاقتين المتنافسين في نهاية يونيو/ حزيران إلى إمكان تواجههما في منازلة مصورة في فنون القتال المختلطة، ثم جرى الحديث قبل أيام عن أن 26 أغسطس/ آب المقبل موعد محتمل لهذه المواجهة.

وكتب إيلون ماسك على منصته إكس، أمس الجمعة، “كل شيء، ضمن النطاق الذي تغطيه الكاميرا، سيكون شبيهًا بما كان يحصل في الحقبة الرومانية القديمة، لذا لا شيء حديثًا في ذلك”.

وأشار ماسك إلى أن المبارزة “ستدار” من جانب الشبكتين المتنافستين، ميتا وإكس، وليس من رابطة “يو أف سي”، وهو ما يرفضه زوكربيرغ.

وأضاف ماسك “تحدثت إلى رئيسة الوزراء الإيطالية ووزير الثقافة، وقد أعطيا موافقتهما على إقامة الحدث في مكان استثنائي”، مكتفيًا في رسالة ثانية باستخدام كلمة واحدة هي “مصارع”.

وقال وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجيوليانو إنه يبحث مع إيلون ماسك تنظيم “حدث خيري كبير يستحضر التاريخ”، بحسب بيان صدر الجمعة.

وأضاف الوزير أن المبلغ الذي يمكن أن يجمعه الحدث المقدر بـ”ملايين اليوروهات، سيتم التبرع به لمستشفيين إيطاليين للأطفال”، معربًا عن أمله في اغتنام الفرصة للترويج لتاريخ بلاده.

وتشتبك المجموعتان العملاقتان في مجال التكنولوجيا منذ سنوات في وجهات نظرهما المتعارضة حول العالم، من السياسة إلى الذكاء الاصطناعي. لكن المواجهة بينهما تصاعدت أكثر مع إطلاق زوكربيرغ ومجموعته “ميتا” المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب أوائل الشهر الماضي تطبيق “ثريدز”، الذي يوصف بأنه “قاتل تويتر”.

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).

Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.

I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.

— Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023