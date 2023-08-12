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مشهد يحبس الأنفاس.. إنقاذ مسن من نافذة مستشفى في ليبيا بعد حريق (فيديو)

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12/8/2023

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا “يحبس الأنفاس”، يظهر عملية إنقاذ مسن من داخل مستشفى في مدينة بنغازي الليبية.

وكان المسن علق في إحدى الغرف نتيجة حريق نشب بسبب تماس كهربائي.

ونجح رجال الإنقاذ في إنزال المريض بسلام، بمساعدة عدد من الأهالي الذين تجمعوا أسفل شرفة الغرفة.

وكانت وسائل إعلام ليبية أفادت في وقت سابق اندلاع حريق هائل نشب في المستشفى الليبي الدولي ببنغازي، حيث تصاعدت سحب الدخان من المبنى، وسط توجه سيارات الإسعاف لموقع الحادث لإجلاء المرضى والمصابين.

وأكدت وسائل إعلام ليبية أن الحريق لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف أجلت 70 مريضا.

المصدر : الجزيرة مباشر