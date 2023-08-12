مشهد يحبس الأنفاس.. إنقاذ مسن من نافذة مستشفى في ليبيا بعد حريق (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا “يحبس الأنفاس”، يظهر عملية إنقاذ مسن من داخل مستشفى في مدينة بنغازي الليبية.

وكان المسن علق في إحدى الغرف نتيجة حريق نشب بسبب تماس كهربائي.

ونجح رجال الإنقاذ في إنزال المريض بسلام، بمساعدة عدد من الأهالي الذين تجمعوا أسفل شرفة الغرفة.

هذا التسجيل العشوائي لحظة اخراج شخص طاعن في العمر من احد نوافذ مبنى #المستشفى_الليبي_الدولي وهو تحت تأثير التخدير الموضعي " البنج " بعد ان اخرجوه باعجوبه من غرفة العمليات.

التسجيل يوضح عدم ملائمة المبنى ليكون مستشفى خاص و عدم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمثل هكذا حالات#بنغازي pic.twitter.com/qsyFKNeYI7 — محمد بوشقمة (@boshgma) August 11, 2023

وكانت وسائل إعلام ليبية أفادت في وقت سابق اندلاع حريق هائل نشب في المستشفى الليبي الدولي ببنغازي، حيث تصاعدت سحب الدخان من المبنى، وسط توجه سيارات الإسعاف لموقع الحادث لإجلاء المرضى والمصابين.

وأكدت وسائل إعلام ليبية أن الحريق لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف أجلت 70 مريضا.