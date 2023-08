مصرع 10 وإصابة آخرين جراء انهيار مسجد في نيجيريا على المصلين (فيديو)

انهار قسم من المسجد المركزي في مدينة زاريا بولاية كادونا شمالي نيجيريا، أمس الجمعة، على المصلين، وأسفر ذلك عن قتلى وجرحى بالعشرات.

وبينما كان المصلون يؤدون صلاة العصر، انهار عليهم سقف المسجد فجأة، فقُتل 10 أشخاص وأصيب نحو 30 آخرين نُقلوا إلى المستشفى، حسب وسائل إعلام محلية.

وأمر أحد المسؤولين في المدينة، المصلين بالصلاة خارج المسجد إلى حين الانتهاء من عمليات الترميم.

وأعرب أوبا ساني حاكم ولاية كادونا، عن حزنه لوفاة بعض ضحايا الحادث، وقدم العزاء لأهاليهم، كما قدم كبار المسؤولين الحكوميين العزاء إلى حاكم ولاية كادونا.

وحسب موقع “تربيون” المحلي، فإن المسجد قد بُني قبل 150 عامًا.

