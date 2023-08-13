أعلنت دائرة الطب العدلي التابعة لوزارة الصحة العراقية، عن اكتشافها وجود مواد مخدرة وحشيش في حلوى للأطفال.

وقال بيان صادر عن دائرة الطب العدلي التابعة لوزارة الصحة، أمس السبت، إنها استملت مضبوطات من المواد المخدرة الجديدة والمهلوسة داخل حلوى الجيلاتين، وبعض السجائر الإلكترونية، ووصفته بـ”السابقة الأولى في البلاد”.

وحذر مدير الدائرة، زيد علي، من خطر انتشار هذه المواد في المحال التجارية مع غياب الرقابة، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود بين الجميع للحد من انتشار المخدرات وتعاطيها خاصة بين فئتي الأطفال والشباب، مرجحًا في تصريحات تلفزيونية أنه “قد يكون أسلوبًا حديثًا لتهريب المخدرات، مما يعد مؤشراً خطيراً”.

وأثار إعلان دائرة الطب العدلي غضب رواد مواقع التواصل، خاصة وأن المخدرات في هذه الحالة تستهدف فئة مجتمعية ضعيفة.

وعلق الناشطون على تلك التصريحات بغضب وصدمة، إذ كتب أحد المعلقين في التعليقات على المنشور “ما يحدث في العراق لم يحدث بأضعف دولة في الكوكب، من أين يعرف الناس خطورة هذه المواد، ما هو دور الجمارك والموانئ؟”.

وعلقت إحدى الناشرات “أين نذهب نحن الآن؟ وأين نأخذ أطفالنا كي نحميهم من الخطر هذا؟ كل يوم نصطدم بأمر جديد، أصبحنا نخاف إخراجهم لباب المنزل من هول ما نسمع”.

وتساءل آخر عن دور الرقابة الصحية في المنافذ الحدودية وكيفية عبور تلك المواد قبل فحصها في الحدود والتأكد من سلامتها وخلوها من مواد مخدرة أو سامة.