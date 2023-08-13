المغرب يواصل إخماد حرائق الغابات ويسجل درجة حرارة قياسية جديدة

تواصل السلطات المغربية لليوم الثالث على التوالي إخماد حرائق غابة “مغراوة” قرب مدينة تازة شرقي البلاد التي اندلعت فيها، الجمعة، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 50.4 درجة مئوية في مدينة أكادير (وسط).

واستعانت السلطات بطائرات “كانادير” برمائية لإطفاء الحرائق، في الوقت الذي تجلي سكان المناطق القريبة من هذه الغابة.

وسنويًا يتعرض المغرب لحرائق في الغابات التي تغطي 12% من مساحة البلاد، وشهد عام 2022 نحو 500 حريق، اجتاحت أكثر من 22 ألف هكتار.

درجة حرارة قياسية

في السياق، قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب إن المملكة سجلت، أمس السبت، رقمًا قياسيًا جديدًا في درجات الحرارة المرتفعة وصل إلى 50.4 درجة مئوية في مدينة أكادير (وسط).

وأوضحت المديرية، عبر بيان، أنه لأول مرة في المغرب تتجاوز درجة الحرارة المسجلة عتبة 50 درجة مئوية.

ولفتت إلى أن الرقم القياسي السابق كان 49.9 درجة، وجرى تسجيله في مدينة السمارة (جنوب) في 13 يوليو/تموز الماضي.

وأضافت المديرية أن الحالة الجوية العامة خلال هذا الأسبوع تميزت بموجة حر عمت معظم أرجاء البلاد، ويعزى هذا الجو الشديد الحرارة، المعروف بظاهرة الشرقي، إلى صعود كتل هوائية حارة وجافة قادمة من الصحراء الكبرى نحو البلاد.

وهذه الكتل تسببت في ارتفاع شديد في درجات الحرارة، حيت تجاوز المعدل الشهري بـ5 إلى 13 درجة، خاصة الجمعة والسبت الماضيين، اللذين يعدّان الأكثر حرّا، حيت سجلت فيهما درجات حرارة قياسية تجاوزت الحرارة القصوى الشهرية في جنوب البلاد ووسطها، وفقًا للبيان.

جدير بالذكر أن شهر يوليو/تموز المنقضي، كان قد حطم المستوى القياسي لأكثر الأشهر حرًا على الإطلاق في العالم، متقدمًا بفارق 0.33 درجة مئوية عن يوليو 2019، حسب مرصد “كوبرنيكوس” الأوروبي المختص بالتغير المناخي، ومن المتوقع أن يحطم العام 2023 مستويات قياسية أخرى.

وشهد الشهر الماضي، موجات حر وحرائق غابات عبر العالم، مسجلًا حرارة جو أكثر سخونة بـ 0.72 درجة مقارنة مع أشهر يوليو/تموز في السنوات الممتدة بين 1991 و2020، بحسب مرصد “كوبرنيكوس”.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال معلقًا على ارتفاع درجات الحرارة إن البشرية انتقلت من مرحلة “الاحترار المناخي” إلى مرحلة “الغليان العالمي”.