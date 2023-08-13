تركيا.. 2.4 مليون طالب يشاركون في دورات حفظ القرآن خلال صيف 2023

كشفت مسؤولة في رئاسة الشؤون الدينية التركية، عن مشاركة مليونين و400 ألف طالب في دورات القرآن الكريم الصيفية خلال العام الجاري.

وقالت مديرة الخدمات التعليمية بالشؤون الدينية التركية سديدة أق بولوط إن الدورات تستمر لـ6 أسابيع بمعدل 4 ساعات يوميًا.

وأوضحت أن الدورات تشمل إلى جانب قراءة القرآن الكريم تعليم القيم الدينية والوطنية.

وأشارت إلى أن الدورات التي تنظم في المساجد تتخللها رحلات ومسابقات وأنشطة ترفيهية.

Yalova İl Müftülüğümüzce düzenlenen Adalı Hafız Ahmet Hızal Yatılı Erkek Kur’an Kursu’nun “Hafızlık İcazet Merasimi”ne katıldık. Hangi bilim dalının hocası olursa olsun, ilahiyat fakültesinde her hocaya hafızlık çok yakışıyor, imam hatip lisesi öğretmenlerine hafızlık çok… pic.twitter.com/4YB5hnUjJP — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) August 4, 2023

وتعمل رئاسة الشؤون الدينية التركية جاهدة على زيادة نسبة الذين يحفظون القرآن، وعدد الطلاب القادرين على قراءة القرآن من خلال دورات اختيارية، لتحفيظ القرآن في المدارس بشكل عام.

وتشهد سائر الولايات التركية في فصل الصيف من كل عام، انطلاق معاهد تحفيظ القرآن الكريم للفئات العمرية جميعها، بدءًا من الأطفال وحتى الشباب وكبار السن، بإشراف من رئاسة الشؤون الدينية.

وتعد المساجد المنتشرة في جميع الولايات التركية القبلة الأولى للطلبة الراغبين في حفظ القرآن وتعلُّم تفسيره وأحكامه وتعاليمه.

وإلى جانب المساجد، هناك أيضًا مدارس الأئمة والخطباء التي تُعنى بتحفيظ القرآن للطلبة الراغبين بجانب تدريسها المناهج الدراسية سواء العلمية أو الأدبية أو المهنية، التي وصل عددها خلال العام الدراسي 2021-2022 إلى 1673 مدرسة ثانوية يرتادها نحو 667 ألف طالب وطالبة.