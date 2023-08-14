تداولت منصات محلية ووسائل إعلام تركية أمس مقطع فيديو يظهر قيام السلطات التركية بتفجير مبنى مكون من 12 طابقا كان قد تضرر بشكل كبير من زلزال فبراير/ شباط الماضي.

وصور مقطع الفيديو المتداول لحظات تفجير المبنى وانهياره، فضلا عن لحظات قيام الفرق المسؤولة بالعد التنازلي لتفجيره، بعد الإخلاء التام للمباني القريبة منه.

وأجريت عملية الهدم الجمعة في ملاطيا جنوبي تركيا، وقالت وسائل إعلام محلية إنه تم استخدام 280 كيلوغراما من المتفجرات لهدم المبنى مؤكدة أنه سيتم هدم 1400 مبنى بهذه الطريقة.

وذكرت وسائل إعلام نقلت مقطع الفيديو أن الخبراء الذين بدؤوا العمل على هدم المبنى المكون من 12 طابقا في حي بوستانباشي قد وضعوا متفجرات في أعمدة المبنى بعد فحصهم إياه وأشرفوا على إجراء مجموعة من الاحتياطات الأمنية لضمان سلامة الموجودين في المنطقة.

وللتمكن من هدم المبنى نهائيا، حفر الخبراء 3500 ثقب في المبنى ووضعوا 280 كيلوغراما من الديناميت في الطابق الأرضي والطوابق: 1 و3 و7 و9.