شارك مئات الحفاظ بقطاع غزة، الثلاثاء، في فعاليات مشروع لتلاوة القرآن الكريم خلال جلسة واحدة.

ويحمل المشروع اسم “صفوة الحفاظ 2″، وشارك فيه 1471 حافظا وحافظة للقرآن الكريم من مختلف مناطق القطاع.

وينفذ المشروع جمعية “دار القرآن الكريم والسنة” بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، ويعتمد على تسميع القرآن الكريم عن ظهر قلب خلال جلسة واحدة.

ونُظّمت فعاليات المشروع في مسجديْن بمدينة غزة خصص أحدهما للذكور والثاني للإناث، وتستمر بين صلاتي الفجر والمغرب.

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صور لمسنين وأطفال بعمر أقل من 10 سنوات من حفظة القرآن الكريم أثناء مشاركتهم في المشروع.

وقال مدير جمعية “دار القرآن الكريم والسنة” بلال عماد “تشارك في هذا المشروع فئات عمرية عديدة من المجتمع الفلسطيني”، مشيرا إلى أن “أصغر الحفاظ بعُمر ثمانية أعوام، وأكبرهم 72”.

وأضاف للأناضول “يشارك في المشروع أيضا 26 شخصا من ذوي الإعاقة، و163 معلما ومعلمة، و34 رجل أمن، و90 من العاملين بالمهن الطبية، وغيرهم”.

شاهد: من أصغر الحفاظ في مهرجان صفوة الحُفاظ 2 الأكبر بقطاع غزة، لسرد القرآن كاملا على جلسة واحدة.. pic.twitter.com/CgGn6fDDEA — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 15, 2023

وتابع أن “هذه هي النسخة الثانية من المشروع وجرى تنفيذه بشكل كامل من خلال شراكات محلية عدة مع المؤسسات القرآنية”.

وفي أغسطس/آب 2022، أقامت الجمعية ذاتها النسخة الأولى من مشروع تلاوة القرآن في جلسة واحدة، وشارك فيها 581 شخصا هم 332 حافظا و249 حافظة.

و”دار القرآن الكريم والسنة”، جمعية خيرية تأسست عام 1992، بهدف تحفيظ القرآن الكريم وتدريس أحكام التلاوة والتجويد والحديث الشريف.