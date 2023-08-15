يقف الملاكم السابق لينو توماسين في أحد شوارع العاصمة الكوبية هافانا التي تحفها الأشجار، وهو يضرب نفسه بمطرقة كبيرة على الرسغ والمرفق والساعد فيما تجمهر المارة لمشاهدته والتقاط مقاطع مصوّرة للعرض الذي يقدمه.

وما يجذب اهتمام المارة ويصدمهم في الوقته نفسه أن توماسين لا يتعرض لأي إصابات.

وقال الرجل الحديدي الكوبي إنه كان يتطلع لأن يصبح مايك تايسون الجديد، إذ تدرب ساعيا لأن يصبح ملاكما محترفا من خلال التعرض لملايين الضربات بالمطرقة قبل أن ينتقل إلى مكسيكو سيتي للمشاركة في المباريات.

وقال توماسين “فزت في 27 نزالا بالضربة القاضية، لكنني اعتزلت بعدما كسرت جمجمة المنافس في آخر نزال وتوفي على الفور”.

وذكر أنه منح أسرته كل الأموال التي جناها وقدرها بأكثر من 100 ألف دولار، مضيفا أنه تعهد بألا يشارك في المزيد من المباريات.

ومنذ ابتعاده عن الأضواء، بات توماسين (32 عامًا) يكسب قوت يومه مما يحصل عليه من الجمهور بعد عروضه المرتجلة التي يقدمها في العاصمة هافانا وما حولها.

ومن بين الفقرات التي يبهر بها الرجل الحديدي الجمهور أداء تمارين سواعد مرتكزا على رسغيه المثنيين بينما يحمل على ظهره رجلا بالغا قبل أن يعود ليضرب نفسه بالمطرقة.

وقال توماسين إنه سعيد كونه مصدر إلهام لمن يرغب في كسر الحواجز وإنه لا يندم على اعتزال الملاكمة.

وذكر أنه تم عرض ملايين الدولارات ليعود للمباريات، لكنه يرفض دائما، مضيفا أنه يريد أنه يتذكره الناس بالشخص “الذي تجاوز حدود الممكن”.