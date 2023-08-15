تسبب في مقتل العشرات.. لحظة انفجار وحريق في محطة وقود بداغستان الروسية (فيديو)

قُتل 35 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في انفجار أعقبه حريق في محطة للوقود في جمهورية داغستان الروسية الواقعة في القوقاز، وفق حصيلة أعلنتها السلطات الروسية، الثلاثاء.

ولم تُعرف بعد أسباب الكارثة، وأظهرت صور بثتها وزارة الحالات الطارئة سيارات متفحمة ومسعفين بخوذ يحاولون إخماد الحريق وإزالة الأنقاض.

وأدّى الانفجار الذي وقع، فجر الثلاثاء، إلى تدمير محطة الوقود في ضواحي محجّ قلعة، عاصمة داغستان، وتسبب بحفرة عميقة وحريق هائل بحسب صور بثها التلفزيون الروسي.

وذكرت وكالة أنباء تاس نقلا عن بيان وزارة الطوارئ أن رجال الإطفاء استغرقوا أكثر من 3 ساعات ونصف الساعة لإخماد الحريق في محطة الوقود الذي امتد لمساحة بلغت 600 متر مربع، لافتة إلى أن 260 فردًا من قوات الإطفاء شاركوا في العملية.

وقال أحد الشهود “الأمر أشبه بالحرب هنا”.

وفتح تحقيق لتحديد ملابسات الكارثة، وفق ما أفادت لجنة التحقيق الروسية المكلفة التحقيقات الرئيسية في البلاد.

وأوضح المحققون أن حريقا اندلع خلال عمليات صيانة سيارات، أعقبه انفجار تسبب بحريق أكبر وأحدث خسائر في المباني المحيطة والسيارات.

ونقلت صحيفة “إزفيستيا” الروسية عن أحد الشهود قوله إن الحريق اندلع في منطقة كانت فيها سيارات متوقفة، وانتشر إلى محطة الوقود.

وأشارت إلى أن السلطات الروسية أرسلت طائرة طبية من طراز إيل-76 إلى محج قلعة لإجلاء المصابين بجروح خطرة إلى موسكو.

وتطل منطقة داغستان ذات الغالبية المسلمة على بحر قزوين، ويقطنها نحو 3 ملايين نسمة ولها حدود مشتركة مع جورجيا وأذربيجان وجمهورية الشيشان الروسية.

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه لأقارب الضحايا و”تمنى الشفاء العاجل للمصابين”، بحسب بيان صدر عن الكرملين، كما قدم رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو وهو حليف لموسكو تعازيه.