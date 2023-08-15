استحوذت المؤسسات الجامعية في الولايات وبريطانيا، على المراكز الـ10 الأولى من 2500 جامعة ضمن تصنيف شنغهاي لأفضل الجامعات في العالم.

وتصدرت جامعة هارفارد للعام الـ22 تصنيف شنغهاي لأفضل الجامعات في العالم، مع استمرار هيمنة الجامعات الأمريكية على هذه القائمة السنوية التي صدرت نسختها لهذا العام، اليوم الثلاثاء.

وقد استحوذت المؤسسات الجامعية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كما وقع في العام الماضي، على المراكز الـ10 الأولى؛ إذ تبوّأت هذه المراكز 8 جامعات أمريكية (هارفارد وستانفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وبيركلي وبرينستون وكولومبيا وكالتك وشيكاغو)، وجامعتان بريطانيتان (هما كامبريدج وأكسفورد).

جاء هذا وفق نسخة 2023 من هذا التصنيف العالمي لأفضل مؤسسات التعليم العالي، الذي يصدر منذ عام 2003 من الشركة المستقلة Shanghai Ranking Consultancy (شنغهاي رانكينغ كونسلتنسي).

وحلت جامعة باريس-ساكلي Paris-Saclay الفرنسية في المرتبة الـ15 من التصنيف، وهي أول مؤسسة في أوروبا القارية في التصنيف، متقدمة بمركز واحد مقارنة بتصنيف 2022.

وتحتفظ فرنسا بـ4 مؤسسات جامعية من بين أفضل 100 جامعة في العالم، منها جامعة باريس للعلوم والآداب Paris Sciences & Lettres (المرتبة 41)، التي تضم مؤسسات عدة للتعليم العالي، وجامعة السوربون (المرتبة 46) وجامعة باريس سيتيه (68).

ومنذ عام 2003، يأخذ تصنيف شنغهاي في الاعتبار 6 معايير، منها عدد ميداليات نوبل وفيلدز (التي توصف بـ”نوبل الرياضيات”) بين طلاب الدراسات العليا والأساتذة، وعدد الباحثين الأكثر استشهادًا بهم في تخصصاتهم وعدد المنشورات في مجلتي “ساينس” و”نيتشر”.

وتستند المعايير بشكل أساسي إلى البحث وليس التدريب، مما يولّد بعض الانتقادات لهذا الترتيب.

وكما كان الحال في تصنيف العام الماضي، شمل التقويم أكثر من 2500 مؤسسة جامعية لتحديد تصنيف أفضل 1000 مؤسسة.