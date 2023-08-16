بسبب خلافات بينهما.. شاب يمني ينهي حياته وزوجته بتفجير قنبلة يدوية في الشارع (فيديو)

أقدم رجل يمني على إنهاء حياته وزوجته، بعد تفجيره قنبلة يدوية خلال وجودهما في الشاع العام في عدن.

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن مصدر أمني قوله الثلاثاء، إن الزوج (29 عاما) قام بتفجير قنبلة يدوية أودت بحياته مع زوجته (30 عاما) بجانب مكتب البريد بمديرية دار سعد في عدن.

وأشار المصدر إلى أن سبب الواقعة يعود إلى خلافات نشبت بين الزوجين انتهت بانفجار قنبلة يدوية بهما.

وطوقت قوات الأمن المكان وأغلقت الشارع العام، وحضر فريق الأدلة الجنائية لاتخاذ الإجراءات كما تم نقل الجثامين إلى مستشفى الجمهورية العام في عدن.