قبل 3 سنوات، كانت التونسية نادرة الرياحي، مدرّسة اللغة الفرنسية، تجلس مع إحدى صديقاتها عندما تبادر إلى ذهنها فكرة بيع الأكلات الخفيفة والمرطبات على أحد الشواطئ، قبل أن تتحوّل المغامرة إلى مبادرة ومشروع.

وقالت نادرة للجزيرة مباشر إنها أعجبت بالتجربة التي خاضتها مما شجعها على البدء في مشروعها.

وأوضحت أنها مغرمة بالمطبخ والطهي، لذا تقوم بصنع منتجات متنوعة لمراعاة الأذواق كافة.

وقالت نادرة إنها تحاول تطوير ما تقوم به، ودعت الشباب التونسي إلى أن يتحلى بالشجاعة وروح المبادرة والإصرار، لخلق فرصة عمل بدلًا من الانتظار وترقب الحصول على وظيفة.

وأضافت أنه على الشباب ألا يصابوا باليأس إذا تعرضوا لعقبات، أو حتى للفشل خلال رحلته.

ووصلت نسبة البطالة بين التونسيين من حملة الشهادات العليا إلى 23.1% خلال الثلث الأول من 2023، بحسب المعهد الوطني للإحصاء.