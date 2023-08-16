هدية عيد زواجه.. تركي يغير حياة أسرة سورية (فيديو)

ابتكر مواطن تركي طريقة فريدة للاحتفال بعيد زواجه الـ17، تغيرت على إثرها حياة أسرة سورية فقيرة من اللاجئين في ولاية أضنة التركية.

فبدلا من شراء هدية لزوجته في هذه المناسبة، استأجر منزلا للأسرة السورية، وأسهم في منحة دراسية لأطفالها.

ولاقت الزوجة قرار زوجها باستحسان كبير وفرحت به كثيرا، ما دفع العديد من أهل الخير لمساعدة الأسرة السورية.

يقول الزوج “إنها الذكرى الـ17لزواجي، بدلا من شراء هدية لزوجتي، استأجرت منزلا للأطفال، وأسهمت في منحة دراسية لهم، زوجتي فرحت كثيرا بهذا القرار”.

وبعد مساهمة الزوج، انهالت العديد من المساعدات على الأسرة السورية، إذ تم تأثيث المنزل، وحصل رب الأسرة على وظيفة.

لم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ اتفق فاعلو خير مع جليسة لأطفال الأسرة، إذ تركتهم والدتهم.