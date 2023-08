أنجلينا جولي تعيّن ابنتها مساعدة لها خلف الكواليس.. ونشطاء: دعوها تستمتع بطفولتها

قررت الممثلة العالمية أنجلينا جولي أن تجمع بين الأمومة والعمل الفني من خلال تعيين ابنتها فيفيان جولي (15 عامًا)، مساعدة لها خلف الكواليس في مسرحيتها الجديدة “ثا نورمال هيلث (The Normal Heart) التي يتم عرضها على مسرح برودواي، في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة.

ويأتي هذا في سياق تجربة سابقة للأم والابنة، حيث شاركت فيفيان في فيلم “أنبروكن” (Unbroken) مع والدتها وإخوتها عام 2014.

وتجسد أنجلينا دور ناتالي كيندي في المسرحية التي تدور أحداثها حول وباء الإيدز في السبعينيات، وقد نالت إعجاب النقاد بأدائها الرائع.

ونقلت مجلة (بيبول) يوم الاثنين الماضي، أن فيفيان كانت مصدر إلهام حقيقي وتحفيز للقبول بالمشروع الجديد، وقالت أمها في بيان حصلت عليه المجلة “تذكرني فيفيان بأمي من حيث كونها ليست متمحورة حول تكريس الانتباه لنفسها، ولكنها تركز على دعم الأشخاص المبدعين من حولها”.

وأضافت أنجلينا “إنها شخصية ذات تفكير عميق وجدية بالغة اتجاه المجال المسرحي، وتبذل جهدًا كبيرًا لفهم كيفية الإسهام بأقصى قدر من الجودة والتميز”.

وأثار هذا القرار ردودًا مختلفة بين الجمهور، حيث أعرب أحدهم عن إعجابه الكبير بهذه الخطوة، معتبرًا أن أنجلينا جولي تمثل نموذجًا رائعًا للأمهات، في حين عبر آخر عن بعض القلق حيال تأثير هذا العمل على طفولة فيفيان، معربًا عن أمله أن تحظى بفرصة أفضل للاستمتاع بطفولتها بجانب مساعدتها لأمها.

