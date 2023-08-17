شاهد: لحظة تحطّم طائرة واصطدامها بدراجة نارية وسيارة في ماليزيا ومقتل 10 أشخاص

أعلنت الشرطة الماليزية أن طائرة ركّاب صغيرة تحطّمت، الخميس، على طريق في ولاية سيلانغور (وسط) مما أسفر عن مقتل جميع ركّابها الثمانية بالإضافة إلى شخصين كانا على الطريق.

وقال قائد الشرطة المحلية محمد إقبال إبراهيم لوكالة الأنباء الفرنسية “في الوقت الراهن، أستطيع أن أقول إن ما لا يقل عن 10 أشخاص قُتلوا في تحطّم الطائرة”.

وأوضح أن “شخصين، أحدهما في سيارة والآخر على دراجة نارية، لقيا مصرعهما إلى جانب الأشخاص الثمانية الذين كانوا على متن الطائرة”.

oh my… Elmina Plane Crash ! pic.twitter.com/HkSWQ3to0K — ha3MaN (@ghaeman) August 17, 2023

من جهتها، قالت هيئة الطيران المدني الماليزية في بيان إن الطائرة كان على متنها 6 ركّاب وطاقم من شخصين عندما تحطّمت، ولم تأت الهيئة على ذكر أيّ حصيلة للحادث.

وأحد الركاب القتلى هو عضو في برلمان ولاية باهانغ (وسط) مكلّف شؤون الإسكان والبيئة، بحسب الشرطة.

Rakaman CCTV penduduk setempat nahas di Elmina. Berita klik https://t.co/QCJ09p2zPh pic.twitter.com/7kYJOB73av — Kosmo! Online (@kosmo_online) August 17, 2023

ووقع الحادث قرب مدينة إيلمينا الواقعة في ضواحي شاه علم عاصمة ولاية سيلانغور.

وقالت هيئة الطيران المدني في ماليزيا إن الطائرة أقلعت من جزيرة لانكاوي، وكانت في طريقها إلى مطار السلطان عبد العزيز شاه بالقرب من العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وقال رئيس هيئة الطيران المدني نور زمان محمود إنّه “لم يتمّ إطلاق أيّ نداء استغاثة”، مشيرًا إلى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وأعلن وزير النقل أنتوني لوكي أن الطائرة كانت قد حصلت على الإذن بالهبوط، لكنّها “انحرفت إلى يمين مدرج الهبوط”.

EXCO Pahang antara 10 terkorban nahas pesawat terhempas di Elmina #terhempas #pesawat pic.twitter.com/FBzRsQX3mR — Berita Harian (@bharianmy) August 17, 2023

وأضاف أن جهود المحقّقين تتركّز على العثور على الصندوق الأسود، وقال في مؤتمر صحفي “في الوقت الراهن لا يمكننا إعلان السبب الذي أدّى إلى التحطّم بما أن عمليات البحث لا تزال جارية”.

وقال شهود عيان إن النيران اشتعلت في الطائرة، وهي من طراز “بيتشكارفت 390” لدى ارتطامها بالأرض في إيلمينا إستيت، وهو حيّ يضمّ منازل سكنية ومصانع، مؤكّدين أيضًا أنهم سمعوا دويّ انفجار.