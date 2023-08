صيف لندن على الأبواب أواخر هذا الشهر وهيئة الصحة تطلق تحذيرا

حذرت الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة من ارتفاع شديد في درجات الحرارة وتوقعت طقسًا مشمسًا دافئًا خلال الفترة المقبلة.

ونبّهت إلى أن درجة الحرارة قد تصل إلى 28 درجة يوم غد الجمعة، مشيرة إلى أنه من المتوقع تعرض بعض المناطق لاضطرابات عاصفة وطقس غير مستقر.

وذكرت الأرصاد الجوية كذلك بأن التغيرات في الطقس تعود إلى الرياح النشطة التي قد تصل سرعتها إلى ما بين 40 و60 ميلًا في الساعة في بعض المناطق، إضافة إلى احتمال هطل أمطار غزيرة ربما تكون رعدية أحيانًا، مع قليل من الرطوبة خلال عطلة نهاية الأسبوع، قد تستمر حتى ظهر يوم السبت.

وأصدرت هيئة الصحة والأمان الصحي في المملكة المتحدة تحذيرًا باللون الأصفر بشأن الحرارة، موجّهًا أساسًا إلى قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية في إنجلترا.

We've got some increasingly warm and humid nights to come over the next few days

By Friday night, many towns and cities won't see temperatures drop much below the mid to high-teens of Celsius 🌡️ pic.twitter.com/ofpGouemTO

— Met Office (@metoffice) August 16, 2023