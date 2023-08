مقاعد من الإطارات.. شاشة عرض تعيد البهجة للأطفال بعد 30 عاما من إغلاق دور السينما (شاهد)

عبر استخدام الإطارات المطاطية والصخور وكومة من الرمل، مقاعدَ للجلوس، استمتع فلسطينيون من جميع الأعمار بمشاهدة أفلام على شاشة كبيرة، في حدث نادر بأحد شواطئ قطاع غزة.

وشملت العروض مجموعة من الأفلام بينها فيلم كوميديا الرسوم المتحركة “فرديناند”.

وتعد هذه التجربة هي الأولى لكثير من المشاهدين في مشاهدة فيلم على شاشة عرض منذ إغلاق آخر دار للسينما في القطاع المحاصر، قبل أكثر من ثلاثة عقود.

العرض الذي تقيمه مبادرة (البحر لنا) يروج لقضايا ثقافية وتاريخية أقرتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المحافظة التي تدير القطاع.

وأثار العرض رغبة بعض المشاهدين في المزيد من هذه التجارب، حيث قال محمد زيدان (13 عامًا) وحوله أطفال يستلقون على الرمال وآخرون يضحكون من الرسوم المتحركة “أنا بتمنى إنه يكون في سينما ونفسي أفوت سينما وآكل فشار، هذا شعور حلو أني أحضر سينما وأتفرج عليها على البحر”.

وقالت هديل حجي، التي يبلغ عمرها 15 عامًا، “صحيح أنه موجود في أفلام على الجوالات بس هذا شيء جديد وحلو كتير، وبتمنى أعيد التجربة”.

