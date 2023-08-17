واقعة غير مألوفة.. غرق حافلة نقل عام في خليج القرن الذهبي وسط إسطنبول (شاهد)

انزلقت حافلة نقل عام إلى مياه خليج القرن الذهبي، خلال توقفها في موقف للحافلات بمنطقة إيمنونو وسط مدينة إسطنبول التركية، ونقلت عدسات المواطنين لحظات غرق الحافلة في مياه الخليج.

وبحسب شهود عيان فقد كانت الحافلة فارغة تمامًا عندما انزلقت لسبب غير معلوم وغرقت في مياه الخليج، وتم إرسال فرق الإطفاء وخفر السواحل والشرطة إلى مكان الحادث.

İstanbul Eminönü'nde denize düşen İETT otobüsünün denizden çıkarılma anı görüntülendi https://t.co/C6dUAZxkJL pic.twitter.com/ru983MQFHK — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 17, 2023

كما تم إرسال رافعات تابعة لبلدية إسطنبول الكبرى إلى المنطقة لدعم أعمال انتشال الحافلة.

وقال سائق الحافلة رمضان شاهين “أوقفت الحافلة، وضغطت على جهاز التحكم لفتح الباب، وفجأة تحركت السيارة من تلقاء نفسها، ولم نتمكن من إيقافها، ولم يكن هناك عطل، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها شيء من هذا القبيل”.