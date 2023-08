“أنا شريرة”.. إدانة ممرضة بقتل 7 أطفال حديثي الولادة وهذه تفاصيل الجريمة (فيديو)

أدينت ممرضة إنجليزية تدعى لوسي ليتبي (33 عاما)، اليوم الجمعة، بقتل 7 أطفال حديثي الولادة خلال عام وبمحاولة قتل 6 آخرين، حيث كانت تعمل في وحدة العناية المركزة في مستشفى “كاونتس أوف تشيستر” بمدينة تشيستر شمالي غرب إنجلترا، أثناء عملها في الغالب خلال نوبات ليلية بين عامي 2015 و2016.

وأعلنت الحكومة البريطانية فتح تحقيق مستقل “لكشف ملابسات جرائم القتل ومحاولات القتل المريعة بحق أطفال رضّع”، وقد وصفها الادعاء بأنها “باردة وماكرة وقاسية وعنيدة”.

يذكر أنه بين يونيو/حزيران 2015 ويونيو 2016، توفي7 أطفال خدّج فجأة من دون سبب واضح، بفارق ساعات قليلة أحياناً. وكان 10 أطفال آخرين على وشك الموت، أيضاً من دون سبب واضح، لكن جرى إنقاذهم.

ومن شأن التحقيق أن يساعد في “ضمان حصول العائلات على الإجابات التي تحتاج إليها”. وسيصدر الحكم على لوسي، الاثنين المقبل، وتواجه عقوبة سجن طويلة جدا قد تصل إلى السجن مدى الحياة.

واتُهمت الممرضة بحقن الهواء عن طريق الوريد للأطفال الحديثي الولادة، وباستخدام أنابيبهم الأنفية المعوية لإرسال الهواء، أو بإعطائهم جرعة زائدة من الحليب، إلى بطونهم.

وفي حالات منفصلة، أضافت الممرضة الأنسولين إلى محلول غذائي، وسحبت أنبوب التنفس لطفلة “خديجة” كما أعطت كميات مفرطة من الطعام لضحية صغيرة بواسطة أنبوب. وفي بعض الحالات، كانت تجمع بين انتهاكات عدة في حق الطفل نفسه.

وأشار القاضي جيمس جوس إلى أن الممرضة كانت الوحيدة بين أفراد الطاقم الطبي التي بقيت في الخدمة أثناء التدهور السريع لوضع الأطفال الحديثي الولادة، وذلك قبل أن يبدأ المحلفون الـ 12 في التداول بالقضية.

وقد اتُهمت الممرضة بمحاولة قتل بعض الأطفال في مناسبات عدة، ووُجّهت 22 تهمة ضدها، 7 تهم قتل و15 تهم شروع في القتل بحق 10 أطفال.

وبدأت المحاكمة في 10 أكتوبر/تشرين الأول في مانشستر (شمال). وتم التعريف عن الأطفال فقط بالحروف، من A إلى Q، لحماية أسرهم. وأدلى أهل الضحايا بشهاداتهم خلال المحاكمة، بعضهم بكى خلالها.

A court has heard a nurse accused of murdering babies in her care wrote "I am evil, I did this" on a note found in her home.

Lucy Letby denies murdering 7 babies and trying to kill 10 more at the Countess of Chester Hospital.@Julian5News explains what was said in court today. pic.twitter.com/lEF6n5wCGu

— Channel 5 News (@5_News) October 13, 2022