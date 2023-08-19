ماسك: سيتم إلغاء الحظر باعتباره خاصية، مع استثناء ذلك للرسائل المباشرة

تستعد منصة “إكس” (تويتر سابقًا) للتواصل الاجتماعي إلى إلغاء خاصية الحماية التي تتيح للمستخدمين حظر حسابات أخرى، في خطوة أخرى مثيرة للجدل للشركة التي اشتراها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك العام الماضي.

وتسمح خاصية الحظر على منصة إكس (X) لأي مستخدم بمنع حسابات معينة من التواصل معه أو رؤية منشوراته أو متابعته.

وقال إيلون ماسك في منشور على المنصة “سيتم إلغاء الحظر باعتباره خاصية، مع استثناء ذلك للرسائل المباشرة”، وأضاف أن إكس ستُبقي على خاصية الكتم التي تزيل تغريدات حسابات معينة لكنها على عكس الحظر لا تُعلِم تلك الحسابات بهذا الإجراء.

You will still be able to mute accounts and block users for DMs — Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2023

ويصف الملياردير نفسه بأنه مؤيد بشكل مطلق لحرية التعبير، لكن بعض المنتقدين قالوا إن “نهجه غير مسؤول”، وخلص باحثون إلى “وجود زيادة في خطاب الكراهية والمحتوى المعادي للسامية على المنصة منذ استحواذ ماسك عليها”.

واتهمت بعض الحكومات الشركة بـ”عدم بذل الجهد الكافي لجعل المحتوى معتدلًا”. ومن المحتمل أن يؤدي إلغاء خاصية الحظر أو تقييدها إلى تعارض إكس مع إرشادات متجري التطبيقات “آب ستور” التابع لشركة أبل و”غوغل بلاي” التابع لشركة ألفابت.

وتقول أبل إن التطبيقات التي ينشئ المستخدم المحتوى فيها يجب أن توفر إمكانية حظر المستخدمين المسيئين. كما يقول متجر غوغل بلاي إنه يتعين على التطبيقات توفير نظام داخلي لحظر المستخدمين والمحتوى الذي ينشرونه.