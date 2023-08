تستعد منصة “إكس” (تويتر سابقًا) للتواصل الاجتماعي إلى إلغاء خاصية الحماية التي تتيح للمستخدمين حظر حسابات أخرى، في خطوة أخرى مثيرة للجدل للشركة التي اشتراها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك العام الماضي.

وتسمح خاصية الحظر على منصة إكس (X) لأي مستخدم بمنع حسابات معينة من التواصل معه أو رؤية منشوراته أو متابعته.

وقال إيلون ماسك في منشور على المنصة “سيتم إلغاء الحظر باعتباره خاصية، مع استثناء ذلك للرسائل المباشرة”، وأضاف أن إكس ستُبقي على خاصية الكتم التي تزيل تغريدات حسابات معينة لكنها على عكس الحظر لا تُعلِم تلك الحسابات بهذا الإجراء.

You will still be able to mute accounts and block users for DMs

— Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2023