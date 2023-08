أثبتت الأبحاث أن ظاهرة تفكك القارات يمكنها أن تسبب انفجارات بركانية عنيفة، وتطلق معها وابلًا من الماس نحو سطح الأرض يشبه النوافير.

وتقبع كنوز الماس في أعماق القشرة الأرضية، بعمق نحو 93 ميلًا (150 كيلومترًا) تحت سطح الأرض. ويتمثل في بلورات من الكربون تتشكل تحت قشرة الأرض في أجزاء قديمة جدا من وشاح الأرض، ثم تصعد إلى سطحها نتيجة لحدوث الثورات البركانية التي تطلق نوعًا خاصًّا من الصهارة يسمى “الكمبرليت”، وهو صخر بركاني على شكل أنابيب مختلفة الأشكال مصدرها البراكين.

وتتحرك الكيمبرليت بسرعات تتراوح بين 18 و133 كيلومترًا في الساعة، في ثورات تشبه انفجارات بركان فيزوف، الذي قضى على مدينة بومبي الرومانية القديمة عام 79 ميلادية.

ولا يزال بركان جبل فيزوف في إيطاليا من أكثر البراكين نشاطا في العالم ويثور مرة كل 20 عامًا تقريبًا.

