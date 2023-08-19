أحالت وزارة الداخلية العراقية ضابطًا إلى التقاعد بعد نشر فيديو لجلسة تصوير مع زوجته بمناسبة ترقيته.

بدأت القصة عندما نشرت زوجة الضابط صورًا لها مع زوجها وهو يرتدي الزي العسكري، على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورأت وزارة الداخلية العراقية أن نشر الصور “إساءة لقواعد السلوك المهني والآداب والضوابط”.

وقال وزير الداخلية العراقي الفريق الركن عبد الأمير الشمري في بيان “استنادًا للصلاحية المخولة إلينا بموجب أحكام المادة 4 من قانون وزارة الداخلية رقم 20 لسنة 2016 ولمقتضيات المصلحة العامة، ومراعاة لقواعد وآداب وضوابط الخدمة في قوى الأمن الداخلي، قررنا اتخاذ الإجراءات القانونية وفق أحكام تعليمات حالات جواز إحالة رجل الشرطة إلى التقاعد رقم 1 لسنة 2012 بحق الضباط المسيئين لقواعد السلوك المهني وآداب وضوابط الخدمة الذين ظهروا في مقطع فيديو يتضمن مخالفة صريحة لهذه الضوابط وسمعة جهاز الشرطة”.

جلسة تصوير احتفالًا بالترقية تطيح بضابط عراقي.. ما القصة؟ pic.twitter.com/ZvDEA3kcel — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 19, 2023

وعلقت زوجة الضابط العراقي على إحالته إلى التقاعد، وقالت “كانت صورًا عفوية وليس بها أي إساءة للرتبة العسكرية”.

وأشارت إلى أنها كانت حفلة خاصة مع أهله فرحًا بالترقية، وأضافت “الخطأ الذي حدث كان عندما نشرت الصور، وأنا لا أعرف أن ذلك ممنوع”.