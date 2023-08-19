أطلق الشاب الفلسطيني عدلي عبيد وزوجته جمانة، مشروعهما من مطبخ منزلهما البسيط، لإعالة أسرتهما بعد أن ذهب الاحتلال الإسرائيلي في عدوان له بساق عدلي.

فقدَ الشاب ساقه وهو فتى يافع، وتزوج بعد ذلك بسنوات، ليقرر وزوجته أن يطلقا مشروعًا من منزله الذي أصيب فيه قبل 12 عاما بحي “الشجاعية” بمدينة غزة.

وقال عدلي لكاميرا الجزيرة مباشر، إن ساقه بُترت في عدوان بقصف جوي من قوات الاحتلال الإسرائيلي على حيه، وأفاد أن سنه كان لا يتجاوز 15 سنة، حينها وأنه لم يدرك حينها ما حلّ به.

نقل عدلي شهادة مؤثرة قال فيها إنه كان أصغر من أن يدرك ما حدث، وأنه كان يلعب في فناء منزلهم عندما جرى استهدافه، وأنه شعر كأن شيئا انفجر في رجله لكنه ظل جالسا بينما يرى الدماء تنهمر بقوة لما يقارب ساعة من الزمن.

قال الشاب إنه عاش حياة صعبة، إذ أصيبت يده وعينه بالشظايا وجزء آخر من جسمه، وأفاد أنه وفور وصوله إلى المستشفى وُضع في الثلاجة الموتى وأُعلن أنه استُشهد.

يتابع عدلي مبتسما، لكن عندما جاء والدي لتوديعي اكتشف أني مازلت حيًا، قبل أن يتوقف قلبه مرة أخرى قبل أن يتم إسعافه مرة أخرى.





عاش عدلي خلال فترة طفولته حالة من اليأس جعلته يعتقد أن حياته انتهت، وقال للجزيرة مباشر أنه ظل لسنوات لا يخرج من باب المنزل حتى لا يراه الآخرون لشعوره بالخجل من شكل جسمه.

تابع الشاب أنه بدأ يتقبل ما حدث شيئا فشيئا، ثم حصل على الدعم النفسي، قبل أن يلعب كرة القدم والسلة، ثم تلقى العلاج وأجرى بعض العمليات.

قال عدلي إنه لم يفكر في الزواج قبل أن يلتقي جمانه، والتي كانت تعمل في مجال دعم المصابين، ظنا منه أنه لن يجد من تشاركه حياته.

قرر الزوجان بعد زواجهما منذ 7 سنوات إنشاء مشروعهما الخاص، وأفادت جمانة للجزيرة مباشر إنه أكبر تحد يواجههما هو الانقطاع المستمر للكهرباء.

تقول الزوجة إن المشروع هو مورد الدخل الأساسي للأسرة المكونة من 4 أطفال، وتتمنى أن تزيد مداخيله حتى تتمكن من شراء فرن كهربائي بدل فرن الغاز.

تتحدث جمانة بحماس كبير، وتقول إنها تنفذ طلبات الزبائن حتى الخاصة منها، والتي تكون عبارة عن قوالب كعك برسومات وأشكال خاصة، وتأمل أن تكبّر مشروعها.