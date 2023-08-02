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أمريكي يطلب 5 ملايين دولار تعويضا بسبب شطيرة بيتزا لم تشبه صورة الإعلان

شعار شركة تاكو بل (رويترز)
2/8/2023

رفع رجل دعوى قضائية ضد مطاعم “تاكو بل” يطالب فيها بتعويض بقيمة 5 ملايين دولار بسبب استيائه من كمية اللحم والفاصوليا في شطيرة بيتزا اشتراها من أحد فروع السلسلة الأمريكية العملاقة للوجبات السريعة.

وأورد نص دعوى قضائية مدنية، رُفعت الاثنين أمام مكتب المدعي العام الفدرالي في بروكلين بمدينة نيويورك، وفق معلومات نشرتها صحيفة “واشنطن بوست” أمس الثلاثاء، أن “فرانك سيراغوزا لم يكن ليدفع 5.49 دولارات” في سبتمبر/أيلول الماضي لو كان يعرف أن “بيتزا تاكو” المكسيكية التي طلبها لا تشبه الصور الترويجية المنتشرة عنها في الإعلانات الخاصة بهذا المنتج.

وأرفق المدعي المقيم في نيويورك، والمدعوم من زبائن مستائين آخرين، دعواه القضائية بصور تجارية مغرية لهذه البيتزا تُبيّن كميات سخية من اللحم البقري والدجاج والغواكامولي والصلصة والجبن والطماطم، بما يشبه مضمون ملصقات ترويجية تستخدمها سلسلة “تاكو بل”، وهي علامة تجارية تابعة لمجموعة “يام!” (Yum!) التي تملك أيضًا مطاعم “كي إف سي” و”بيتزا هت”.

كما أودع المدعي في شكواه صورًا عن البيتزا “الفعلية” التي تناولها في أحد مطاعم “تاكو بل” في نيويورك.

ويطالب سيراغوزا بـ5 ملايين دولار من سلسلة مطاعم الوجبات السريعة بسبب “ممارسات تجارية غير عادلة ومضللة”.

وأشار المدعي في نص الدعوى إلى أن الإعلانات “تضر بالمستهلكين ماليًّا لأنهم يتلقون منتجًا أقل قيمة مما وُعدوا به”، منددًا بـ”تصرفات تاكو بل في فترة تتضخم خلالها أسعار المواد الغذائية، ولا سيما لذوي الدخل المنخفض”.

وشركة “تاكو بل” مقرها كاليفورنيا، وأسستها شركة “غلين بل” الأمريكية عام 1962، وكانت تنتمي إلى شركة بيبسيكو العملاقة.

المصدر : الفرنسية