أمريكي يطلب 5 ملايين دولار تعويضا بسبب شطيرة بيتزا لم تشبه صورة الإعلان

رفع رجل دعوى قضائية ضد مطاعم “تاكو بل” يطالب فيها بتعويض بقيمة 5 ملايين دولار بسبب استيائه من كمية اللحم والفاصوليا في شطيرة بيتزا اشتراها من أحد فروع السلسلة الأمريكية العملاقة للوجبات السريعة.

وأورد نص دعوى قضائية مدنية، رُفعت الاثنين أمام مكتب المدعي العام الفدرالي في بروكلين بمدينة نيويورك، وفق معلومات نشرتها صحيفة “واشنطن بوست” أمس الثلاثاء، أن “فرانك سيراغوزا لم يكن ليدفع 5.49 دولارات” في سبتمبر/أيلول الماضي لو كان يعرف أن “بيتزا تاكو” المكسيكية التي طلبها لا تشبه الصور الترويجية المنتشرة عنها في الإعلانات الخاصة بهذا المنتج.

وأرفق المدعي المقيم في نيويورك، والمدعوم من زبائن مستائين آخرين، دعواه القضائية بصور تجارية مغرية لهذه البيتزا تُبيّن كميات سخية من اللحم البقري والدجاج والغواكامولي والصلصة والجبن والطماطم، بما يشبه مضمون ملصقات ترويجية تستخدمها سلسلة “تاكو بل”، وهي علامة تجارية تابعة لمجموعة “يام!” (Yum!) التي تملك أيضًا مطاعم “كي إف سي” و”بيتزا هت”.

A man claimed Taco Bell's Mexican Pizza and Crunchwrap Supreme ads deceptively show menu items loaded with 'at least double' the amount of beef and other ingredients in a new lawsuit https://t.co/Mesrbc1Rkl

