بثت شرطة إسطنبول فيديو لعملية القبض على هيجان وبعض زملائه وما تم العثور عليه بحوزتهم

أثار اعتقال مغني الراب التركي الشهير “هيجان” وبعض زملائه جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، وتصدَّر وسم (#هيجان) قائمة الأكثر تداولًا على منصات التواصل في البلاد.

ويوم الجمعة، أعلنت سلطات الأمن في مدينة إسطنبول، اعتقال مغني الراب التركي الشهير وبعض زملائه على خلفية استخدام كلمات وظهور أسلحة في بعض أغانيهم المصورة.

كما نشرت مديرية أمن إسطنبول بيانًا، قالت فيه إن قوات من الشرطة اعتقلت مغني الراب وآخرين على خلفية استخدامهم كلمات داعمة لـ”تنظيمات إرهابية”، فضلًا عن ظهورهم وهم يحملون أسلحة في بعض أغانيهم. وأرفقت مع البيان مقطع فيديو لعملية القبض وما تم العثور عليه بحوزتهم.

وتباينت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، حيث أبدى مدونون تضامنهم مع المغنين، معبّرين عن استيائهم من احتجازهم.

Sosyal medya ve müzik sektöründe örgüt adına #rap şarkıları yapıldığı ve bu şarkıları örgüt üyelerinin sıklıkla paylaşarak örgütün sembolü haline getirdiği, şahısların yapmış olduğu şarkılar ile suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdiği belirlenen ⬇️ Heijan olarak… pic.twitter.com/Xv0QeBsrsw — İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) August 18, 2023

ونشر مغني راب آخر يُعرف باسم أوزي “أوتكو جيهان” مقطع فيديو تداولته منصات محلية، قال فيه إن الأسلحة التي يستخدمها المغني “هيجان” هي مجرد ألعاب، مستنكرًا القبض عليه.

وجاء رأي الكاتب كريم مودر مختلفًا عبر حسابه على تويتر، إذ قال “ادعى أوتكو جيهان المعروف باسم أوزي، أن الأسلحة التي عُثر عليها في عمليات تفتيش منزل هيجان وغيرها كانت ألعابًا، ولم يكن هناك رصاص حقيقي في المنزل”.

وأضاف “الصور التي سأشاركها تُظهر عكس ذلك، بالإضافة إلى أن العملية جرى تنفيذها بعد أن تبيَّن أن الأفراد المذكورين قاموا بعمل أغاني راب باسم التنظيمات الإجرامية والإرهابية”.

Uzi olarak bilinen Utku Cihan Yalçınkaya isimli şahıs, Heijan olarak bilinen Doğan Tarda ve diğer şahısların ev aramalarında bulunan silahların oyuncak olduğunu ve evde gerçek fişekler bulunmadığını iddia etmiştir. Paylaşacağım görüntüler bunun tam tersini göstermektedir.… pic.twitter.com/R85RJuWIiA — Kerim Müdür (@Kerim_Mudur) August 18, 2023

وفي السياق ذاته، علق أحد المغردين عبر تويتر “كان يجب أن يتم القبض عليه من قبل، لا أفهم ما الذي كانوا ينتظرونه”، مضيفًا أنه “يصنع رابًا انفصاليًّا لمؤسسي حزب العمال الكردستاني، أولئك الذين يجلبون لنا هذه الأشياء وبداعي الفن ليس لهم مكان بيننا”.

بينما دافع أحد المغردين قائلًا “ما الذي فوجئت به؟ هل تنتظرون أن يكون هؤلاء المغنون عُزلًا عندما يكون الجميع في البلاد مسلحين؟”.