كان الدليل المادي الوحيد في القضية، وجود بصمة جزئية لراحة يد الشاب في المتجر

برأت محكمة أمريكية شخصًا من تهمة قتل بعد أن قضى 17 عامًا داخل السجن، إذ أُلقي القبض عليه في يوليو/تموز 2006، وفق صحيفة (ميامي هيرالد) الأمريكية.

وحكمت المحكمة على إيمانويل جين، بالسجن مدى الحياة عندما كان في سن 23، بتهمة قتل صاحب متجر في مدينة نورث ميامي بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية، وسرقته.

ووقع الحادث في مايو/أيار 2006، حيث تم إطلاق النار على صاحب المتجر محمد أيوب (60 عامًا)، وهو أحد المهاجرين وأب لـ4 أبناء، وأصيب برصاصة في الرأس.

He fought 16 years to prove innocence in murder case. A Miami judge changed his life https://t.co/zr8ga0Uv9B — Miami Herald (@MiamiHerald) August 4, 2023

وبعد أعوام من الاستئناف، أعلن قاضي محكمة دائرة ميامي-ديد (ميجيل دي لا أو) تبرئة جين في شهر إبريل/نيسان، معتبرًا أن “دليل الإدانة في قضيته ضعيف، بسبب عدم وجود مسدس، ولا حمض نووي (دي إن إيه)، ولا كاميرات مراقبة”.

وكان الدليل المادي الوحيد في القضية، هو وجود بصمة جزئية لراحة يد جين في المتجر، رغم أنه كان يزور هذا المتجر كثيرًا.

وأطلقت المحكمة سراح جين بعد التوصل إلى صفقة مع السلطات والإقرار بذنبه في التآمر لارتكاب جريمة سرقة، وخُفضت العقوبة الصادرة بحقه من السجن المؤبد إلى 5 أعوام، ثم أُطلق سراحه على الفور بعد أن أمضى نحو عقدين في السجن.