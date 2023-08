برأت محكمة أمريكية شخصًا من تهمة قتل بعد أن قضى 17 عامًا داخل السجن، إذ أُلقي القبض عليه في يوليو/تموز 2006، وفق صحيفة (ميامي هيرالد) الأمريكية.

وحكمت المحكمة على إيمانويل جين، بالسجن مدى الحياة عندما كان في سن 23، بتهمة قتل صاحب متجر في مدينة نورث ميامي بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية، وسرقته.

ووقع الحادث في مايو/أيار 2006، حيث تم إطلاق النار على صاحب المتجر محمد أيوب (60 عامًا)، وهو أحد المهاجرين وأب لـ4 أبناء، وأصيب برصاصة في الرأس.

