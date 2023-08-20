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مغربيات يحملن الطوب على ظهورهن بين مسالك جبلية وعرة لبناء مسجد قرية نائية (فيديو)

شكّل النساء والأطفال سلسلة بشرية بسبب ضيق الطريق تبدأ من سفح الجبل وتصل إلى قمته

نساء من قرية في جبال الأطلس يحملن الطوب على ظهورهن لبناء مسجد (تواصل اجتماعي)
20/8/2023-|آخر تحديث: 20/8/202305:06 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

حملت نسوة في إحدى قرى جبال الأطلس بالمغرب الطوب على ظهورهن، وصعدن به بين مسالك جبلية وعرة لبناء مسجد، ولقي المشهد الذي شاركت فيه مئات النساء تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثّقت عدسة صانع محتوى على تيك توك المشهد المهيب من قرية “أمندار” بإقليم تارودانت، ليحصد نحو مليونين ونصف مليون مشاهدة قبل أن يتم تداوله عبر المنصات الاجتماعية.

وساعد أطفال في حمل الطوب إلى أعلى الجبل، حيث تقع بيوت سكنية، بينما حمله آخرون على ظهور الدواب، مشكّلين سلسلة بشرية لضيق الطريق تبدأ من سفح الجبل وتصل إلى قمته.

وشكر إمام مسجد القبيلة المتبرعين الذين أسهموا في بناء المسجد، وأفاد صانع المحتوى بأن أحدهم تبرع بمبلغ 20 ألف دولار، ووصف الإمام سكان القرية بـ”الأبطال”، مستشهدا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم “خيرُ الناسِ أنفعُهم للناس”.

ورصد صانع المحتوى في آخر المقطع زيارة أخرى بعد شهرين للمسجد الذي بدأ تشييده بالفعل وظهرت معالمه، إلا أنه ما زال يحتاج إلى العمل.

ولقي المقطع استحسانًا واسعًا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا على سكان القرية ونسائها.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل