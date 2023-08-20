حملت نسوة في إحدى قرى جبال الأطلس بالمغرب الطوب على ظهورهن، وصعدن به بين مسالك جبلية وعرة لبناء مسجد، ولقي المشهد الذي شاركت فيه مئات النساء تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثّقت عدسة صانع محتوى على تيك توك المشهد المهيب من قرية “أمندار” بإقليم تارودانت، ليحصد نحو مليونين ونصف مليون مشاهدة قبل أن يتم تداوله عبر المنصات الاجتماعية.

▫️ساهم في إكمال بناء مسجد في أعماق جبال أطلس المغرب. ▫️عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: "من بنى مسجدا لله كمفحص قطاة، أو أصغر، بنى الله له بيتا في الجنة". 📔 سنن ابن ماجة -738- ▫️للمساهمة: هذه صفحة الأخ "أمين إمنير"، المسؤول عن المشروع.https://t.co/WO11uo380Y pic.twitter.com/h0Yccqd1pB — نصرالدين الجزائري (@WbSA64tnxyolzCh) August 17, 2023

وساعد أطفال في حمل الطوب إلى أعلى الجبل، حيث تقع بيوت سكنية، بينما حمله آخرون على ظهور الدواب، مشكّلين سلسلة بشرية لضيق الطريق تبدأ من سفح الجبل وتصل إلى قمته.

وشكر إمام مسجد القبيلة المتبرعين الذين أسهموا في بناء المسجد، وأفاد صانع المحتوى بأن أحدهم تبرع بمبلغ 20 ألف دولار، ووصف الإمام سكان القرية بـ”الأبطال”، مستشهدا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم “خيرُ الناسِ أنفعُهم للناس”.

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من بنى مسجدًا لله كمَفْحَص قطاة، أو أصغر، بنى الله له بيتا في الجنة". pic.twitter.com/vXC55XfDtL — ابو فيصل السليماني (@Nasir_sulaimani) August 16, 2023

ورصد صانع المحتوى في آخر المقطع زيارة أخرى بعد شهرين للمسجد الذي بدأ تشييده بالفعل وظهرت معالمه، إلا أنه ما زال يحتاج إلى العمل.

ولقي المقطع استحسانًا واسعًا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا على سكان القرية ونسائها.