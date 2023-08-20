وفقًا لتقارير وسائل الإعلام لقى 18 شخصا حتفهم ، من بينهم نساء وأطفال ، بينما أصيب 15 آخرون بعد أن اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة صغيرة تحمل براميل من وقود الديزل

لقي ما لا يقلّ عن 18 شخصًا مصرعهم في حادث حافلة كانت تقل 33 راكبًا وقع شرقي باكستان، اليوم الأحد، بعد أن اصطدمت بشاحنة كانت تقلّ براميل وقود ممّا أدّى إلى احتراقهم أحياء، بحسب الشرطة الباكستانية.

ووقع الحادث على الطريق السريع بالقرب من بلدة بيندى بهاتيان في إقليم البنجاب.

وقال فهد أحمد المسؤول في الشرطة “اشتعلت النيران في الحافلة بالكامل في غضون 5 دقائق”، مشيرًا إلى أنّ 18 شخصًا لقوا مصرعهم “جرّاء الحريق، وجُرح 16 آخرون، 4 منهم في حالة حرجة”.

وأضاف “يبدو أنّ سائق الحافلة غفا”، واصطدم بشاحنة كانت محمّلة ببراميل من “البنزين”.

وتؤدي الطرق السريعة المتهالكة والتراخي في تطبيق تدابير السلامة والقيادة المتهورة، إلى نتيجة سلبية كارثية في باكستان من ناحية السلامة على الطرق.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قُتل ما لا يقل عن 40 شخصًا عندما سقطت حافلتهم من فوق جسر في جنوب غرب باكستان، واشتعلت فيها النيران.