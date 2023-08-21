شبّ حريق ضخم، اليوم الاثنين، في مركز ثقافي بمدينة إسطنبول، وتصاعدت أعمدة الدخان الأسود الكثيف عاليًا، بينما كان رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على الحريق.

وظهرت ألسنة النيران وهي تندلع في المبنى، بينما كانت شاحنات الإطفاء تصل تباعًا إلى مركز “إرول أولتشوك” الثقافي المكون من 4 طوابق في منطقة اسنيورت.

ولم تحدد السلطات بعد سبب الحريق الذي نشب قبل وقت قصير، بينما قالت وسائل إعلام تركية من المكان ذاته إنها “انفجار في الغاز”.

وقال موقع قناة (تي آر تي خبر) إن الحريق اندلع على السطح الخارجي للمبنى وسقفه، قبل أن ينتشر داخله، وأضاف أن السلطات المعنية من إطفاء وصحة وشرطة انتقلت إلى المكان على الفور، دون الإبلاغ عن أي ضحايا.

وتسبب الحريق في حالة من الهلع وسط المنطقة، إذ خرج السكان من العمارات المجاورة بعد تسرب الدخان إليها بكثافة، كما تسبب في خسائر مادية كبيرة.

وأبلغت السلطات السكان بالبنايات المجاورة بتوخي الحذر والابتعاد عن مكان الحريق إلى أن يتمكن رجال الإطفاء من التحكم فيه.