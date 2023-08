ترودو يهاجم “ميتا” بعد حرائق الغابات: فيسبوك تفضل الأرباح على سلامة الناس (فيديو)

انتقد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو شركة ميتا، الاثنين، لحظرها نشر الأخبار المحلية على منصاتها مع اندلاع حرائق الغابات، قائلًا إن تحديث المعلومات في أثناء الأزمة أمر بالغ الأهمية.

وقال في مؤتمر صحفي عُقد في إقليم جزيرة الأمير إدوارد بالمحيط الأطلسي وبثه التلفزيون “فيسبوك تعطي لتحقيق الأرباح أولوية على سلامة الناس”، مضيفًا أن تصرفات الشركة “غير معقولة”.

وتُمثل تصريحات ترودو أحدث هجوم من الحكومة على ميتا، التي بدأت هذا الشهر حظر جميع المستخدمين في كندا من نشر أخبار على منصتيها فيسبوك وإنستغرام، استجابة لقانون جديد يطالب شركات الإنترنت العملاقة بالدفع مقابل نشر مقالات إخبارية.

ووصف وزراء الحكومة الاتحادية الليبرالية، الأسبوع الماضي، الحظر بأنه قرار متهور وغير مسؤول. واشتكى بعض الفارين من حرائق الغابات لوسائل الإعلام المحلية من أن الحظر منعهم من مشاركة بيانات مهمة عن الحرائق.

وقال ترودو “حان الوقت لأن نتوقع المزيد من شركات تجني مليارات الدولارات من الكنديين مثل فيسبوك”.

وأشار متحدث باسم الشركة في وقت سابق إلى أنه لا يزال بإمكان الكنديين الحصول على المعلومات من الوكالات الحكومية الرسمية وخدمات الطوارئ والمنظمات غير الحكومية على المنصة.

وفعّلت فيسبوك خاصية “حالة السلامة” التي تتيح للمستخدمين نشر أنهم بأمان في أعقاب كارثة طبيعية أو أزمة.

“It’s time for us to expect more from corporations like Facebook that are making billions of dollars off of Canadians,” PM Justin Trudeau tells reporters in Cornwall, P.E.I., in response to Meta’s news block amid ongoing wildfires in Canada. #cdnpoli pic.twitter.com/3EKVNBpRKO

— CPAC (@CPAC_TV) August 21, 2023