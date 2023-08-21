تم منح الطفل فرصة ثانية للمشاركة في البرنامج بعد التداول الواسع لمقطع فيديو الأم.

أشاد مستخدمون على مواقع التواصل في مصر بأم تحاملت على الآلام التي يسببها مرض السرطان، وحملت جهاز التنفس لتشجع ابنها في مسابقة لاختيار الموهوبين في رياضة كرة القدم.

وتداول مستخدمون مقطع فيديو للأم وهي تشجع ابنها باهتمام وقلق بالغين، بينما كانت تغالب دموعًا في عينيها.

وعندما لم ينجح الابن في استكمال طريقه في المسابقة، عاتبته الأم برفق ثم احتضنته في حنو واضح، بينما حمل الابن جهاز التنفس.

وبينما أشاد مستخدمو مواقع التواصل في مصر بالأم وما قامت به رغم مرضها، ذكر إعلامي مصري أنه سيتم منح الابن فرصة اختبار ثانية.

احتفاء عبر المنصات بأم مصرية مريضة بالسرطان تدعم نجلها في مسابقة رياضية ❤️‍🩹#الجزيرة_مباشر #مصر #منوعات pic.twitter.com/PZknyj0HlG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 21, 2023

وسيسافر عدد من اللاعبين من البرنامج إلى إسبانيا لقضاء فترة معايشة مع كبار أندية الدوري هناك، حسب ما أعلن البرنامج على صفحته في فيسبوك.