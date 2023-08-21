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مريضة بالسرطان.. أم مصرية تدعم ابنها في مسابقة رياضية (فيديو)

تم منح الطفل فرصة ثانية للمشاركة في البرنامج بعد التداول الواسع لمقطع فيديو الأم.

كرة قدم
سيقضي عدد من الفائزين في الموسم الأول من البرنامج فترة معايشة مع أندية إسبانية (رويترز)
21/8/2023-|آخر تحديث: 21/8/202309:42 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أشاد مستخدمون على مواقع التواصل في مصر بأم تحاملت على الآلام التي يسببها مرض السرطان، وحملت جهاز التنفس لتشجع ابنها في مسابقة لاختيار الموهوبين في رياضة كرة القدم.

وتداول مستخدمون مقطع فيديو للأم وهي تشجع ابنها باهتمام وقلق بالغين، بينما كانت تغالب دموعًا في عينيها.

وعندما لم ينجح الابن في استكمال طريقه في المسابقة، عاتبته الأم برفق ثم احتضنته في حنو واضح، بينما حمل الابن جهاز التنفس.

وبينما أشاد مستخدمو مواقع التواصل في مصر بالأم وما قامت به رغم مرضها، ذكر إعلامي مصري أنه سيتم منح الابن فرصة اختبار ثانية.

وسيسافر عدد من اللاعبين من البرنامج إلى إسبانيا لقضاء فترة معايشة مع كبار أندية الدوري هناك، حسب ما أعلن البرنامج على صفحته في فيسبوك.

المصدر : الجزيرة مباشر